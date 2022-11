Nestlé lancia il foie gras vegano: pronti per il Voie gras?

di Manuela Chimera 25 Novembre 2022

Da qualche tempo a questa parte il foie gras viene bandito un po’ dappertutto. Il re Carlo III ha confermato il divieto di servirlo sulle tavole reali, New York lo ha messo al bando (salvo poi revocare temporaneamente questo divieto), Malta ha vietato il foie gras sull’isola… Il tutto con le associazioni animaliste che si battono per vietare del tutto questa pratica. Ma ci sono comunque gli estimatori del foie gras che vorrebbero continuare a mangiarlo, come fare, dunque? È qui che entra in scena Nestlé che ha deciso di immettere sul mercato il suo foie gras vegano chiamato Voie gras.

Com’è il foie gras vegano di Nestlé?

Il foie gras vegano assumerebbe una duplice valenza. Da una parte permetterebbe di continuare a consumare il foie gras senza dover ingozzare le oche per produrre il fegato grasso, dall’altra tamponerebbe la carenza dovuta all’epidemia di influenza aviaria.

Giustamente, però, ci si chiede se questo Voie gras sappia effettivamente di foie gras o se non sia un’alternativa vegana che poco ricorda il sapore originale. Il Voie gras, infatti, è composto da soia, pasta di miso, olio di tartufo e sale marino (essendo vegano promette di essere al 100% prodotto con ingredienti vegetali). Costa 8,43 dollari per un barattolo di 180 grammi (circa sei porzioni) e, secondo Nestlé ovviamente, non solo è più economico del foie gras tradizionale, ma è anche un pochino più salutare (ha un Nutri-Score D).

Il lancio di questo prodotto è avvenuto in Svizzera, tramite Garden Gourmet, marchio che fa parte di Nestlé e che si occupa di prodotti alternativi alla carne su base vegetale, per un motivo ben preciso. Diverse altre aziende più piccole nel paese stanno già offrendo delle alternative senza carne al foie gras visto che la Svizzera ama particolarmente questo prodotto, importandone circa 200 tonnellate all’anno. E questo perché in Svizzera, come in Gran Bretagna, è vietato produrre foie gras (ma non mangiarlo, a quanto pare).

Il Voie gras verrà per ora venduto in edizione limitata a partire dal 28 novembre. Oltre che in Svizzera, il lancio avverrà anche in Spagna.

Melanie Stebler, dirigente di Garden Gourmet, ha spiegato che il Voie gras è dedicato a tutti i buongustai che pensano, però, anche a tutelare il benessere animale. Come azienda sono molto orgogliosi di questa innovazione in quanto fa parte dell’espansione strategica del portfolio su base vegetale di Garden Gourmet, nonché la creatività dei loro team. Inoltre ha dichiarato di essere lieta che la Svizzera sia uno dei primi due mercati a proporre questa novità.