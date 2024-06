Netflix si lancia nel food, e non poteva che farlo con dei popcorn: quanto costeranno?

In quella che pare quasi una evoluzione naturale del business, Netflix ha annunciato il lancio di una nuova linea di popcorn già disponibili in due gusti – cheddar e cannella, a essere ben precisi – e prodotti in collaborazione con l’azienda Popcorn Indiana.

Un lancio che, come appena accennato, vuole evidentemente giocare su quell’accostamento di film e popcorn che caratterizza l’esperienza cinematografica. D’altro canto, con la celebre piattaforma di streaming che ha fondamentalmente portato il grande schermo direttamente nel salotto di casa, perché fare il proverbiale “trentuno” e abbinare anche una linea di popcorn per rendere il tutto ancora più completo?

Dove si trovano e quanto costano?

Stando a quanto lasciato trapelare fino a ora i popcorn di casa Netflix sono già disponibili dall’altra parte dell’Oceano, negli Stati Uniti d’America, dove si possono comodamente trovare sugli scaffali dei negozi a marchio Walmart. I pacchetti di entrambi i gusti sono realizzati in un formato da duecento grammi al prezzo di 4 dollari e 50 centesimi (ovvero, tanto per intenderci, circa quattro euro). Formato extralarge, dunque: una decisione evidentemente intessuta nella piena tradizione a stelle e strisce.

Non a caso, infatti, i New Popping – questo il nome ufficiale del prodotto – sono di fatto disponibili esclusivamente negli Stati Uniti. La domanda, in altre parole, sorge spontanea: li vedremo mai in Italia? La risposta è un democristiano “dipende”: il tradizionale acquisto dallo scaffale è francamente difficile, considerando che si tratta di una collaborazione per il solo mercato statunitense.

Considerando la notorietà della piattaforma e il raggio di disponibilità relativamente limitato, però, non è da escludere che i sacchetti in questione prenderanno a popolare con una certa insistenza le pagine di siti di aste come eBay, dove – complice proprio la “scarsità”, per così dire, del prodotto – potrebbero raggiungere picchi di prezzi da capogiro. L’alternativa, naturalmente, è quella di timbrare un biglietto per gli States e acquistarne una confezione – o due, già che ci siamo – direttamente da un Walmart.

Vale la pena notare, in chiusura, che di fatto quello dei popcorn non è l’unica incursione a tema food di casa Netflix: i nostri lettori più attenti potrebbero ad esempio ricordare il gelato a tema Stranger Things, disponibile in sette gusti diversi – quattro per il mondo reale e tre per il SottoSopra, per l’appunto -; o ancora l’etichetta di birra (inspiegabilmente) analcolica dedicata a The Witcher.