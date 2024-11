Niko Romito e Fabio Fazio insieme per i dolci di Natale (e non solo)

Alleanza forgiata sotto le luci del Natale, ma destinata anche al lungo termine. O almeno, questi sono i piani. Niko Romito ha stretto una nuova collaborazione con Lavoratti 1938, l’azienda di cioccolato ligure acquisita (e salvata dalla chiusura) un paio di anni fa da Fabio Fazio. Il programma immediato parla chiaro: due creazioni d’autore da mettere sotto l’albero, ma che possano sopravvivere alla Befana.

L’uno è un Pandolce – attenzione: non un panettone; che com’è noto da queste parti prendiamo queste differenze sul serio – arricchito dalle scaglie di cioccolato di casa Lavoratti; l’altro una Tavoletta al Fico con materie prime calabresi.

Pandolce, Tavoletta e quella collaborazione con Bottura

Procediamo con ordine, dunque. Il Pandolce è un lievitato leggero e cremoso, “perfetto – parola della Lavoratti – da mangiare a colazione, merenda o per concludere un pranzo o una cena”. Il cioccolato è Ecuador Monorigine fondente al 60 e all’80%. Ma che ne pensa Romito?

L’idea era quella di smarcarsi, per quanto possibile, dall’idea del Natale. “Volevo un prodotto che non fosse esclusivo del Natale, ma un prodotto continuativo” ha spiegato lo chef abruzzese. “Di più vorrei che fosse considerato un prodotto di consumo quotidiano, per questo ho creato un lievitato più leggero. Sempre lievito madre, poi un’emulsione di mandorle biologiche e di olio extra vergine di oliva”. E la Tavoletta?

Protagonisti assoluti, dicevamo, sono i fichi selezionati in Calabria; accompagnati – nel ripieno – anche dalle stesse foglie della pianta opportunamente essiccate. Un’idea, a quanto pare, che ha fin da subito definito l’identità della collaborazione. “Ho subito immaginato il fico la prima volta che abbiamo iniziato a pensare al progetto” ha spiegato Romito a tal proposito. Una domanda sorge spontanea: i prezzi?

Largo alle norme operative, dunque. Entrambi i prodotti sono già acquistabili dal sito del Laboratorio Niko Romito: il Pandolce è acquistabile a un prezzo di 20 euro; la Tavoletta di cioccolato fondente al Fico a 11 euro.

Vale la pena sottolineare, infine, che la Lavoratti è ormai di casa quando si tratta di collaborazioni stellate: i nostri lettori ricorderanno, per fare un esempio piuttosto recente, dell’uovo di Pasqua lanciato lo scorso febbraio con Massimo Bottura.