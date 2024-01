Non c’è solo Chiara Ferragni: indagati anche Alessandra Balocco e Franco Cannillo di Dolci Preziosi

Nel mosaico del pandoro gate una delle tessere chiave è certamente rappresentata dalla svolta delle ultime ore, che ha visto l’ipotesi di reato cambiare dalla frode in commercio a truffa aggravata. Tra i nomi presenti nel registro degli indagati spicca soprattutto quello di Chiara Ferragni, ma è bene notare che assieme all’influencer sono stati iscritti anche Alessandra Balocco, presidente e amministratrice della omonima società che ha prodotto l’ormai famigerato pandoro, e Francesco Cannillo, proprietario di Dolci Preziosi.

Un nome, quest’ultimo, che fa intendere che l’inchiesta della procura andrà a fare luce tanto sulla campagna del pandoro Balocco tanto su quella, tematicamente affine, delle uova di Pasqua. Pietra angolare dell’indagine, come accennato nelle righe precedenti, è l’ipotesi di truffa aggravata dalla minorata difesa – una formula che valuta la posizione di minore tutela del consumatore nel momento in cui quest’ultimo viene persuaso da messaggi ingannevoli elaborati per via telematica.

Chiara Ferragni tra Balocco e Dolci Preziosi: il punto della situazione

È per di più bene notare che, stando alle ultime indiscrezioni, l’inchiesta dovrebbe allargare la propria inquisizione anche ad altri casi affini ai due citati nelle righe precedenti, e cioè casi in cui il prodotto di turno, forte della griffe Ferragni, è stato proposto al consumatore con scopi solidali. Si potrebbe dire, in altre parole, che l’intenzione sembrerebbe quella di fare luce attorno al velo di maliziosa torbidezza che aleggia attorno alla parola “beneficenza”.

A proposito di torbidezza – a scanso di equivoci, e per evitare di rimanere impantanati nel legalese, ci pare corretto farvi un rapido riassunto degli eventi. Partiamo con il più recente caso pandoro, venduto a un prezzo quasi tre volte superiore rispetto al “collega” di base. Tale maggiorazione avrebbe indotto i consumatori a pensare che, attraverso l’acquisto, avrebbero contribuito alla donazione di fondi all’ospedale per bambini Regina Margherita di Torino.

In realtà, però, la donazione da 50 mila euro era già stata eseguita mesi prima da Balocco, mentre la stessa Chiara Ferragni aveva incassato circa un milione di euro dall’azienda – un “cachet esorbitante”, per usare la definizione di un manager di casa Balocco trapelata dalle mail acquisite dell’Antitrust.

Il caso delle uova di Pasqua a marchio Dolci Preziosi è, come già accennato in apertura, una sorta di fotocopia tematica. L’operazione aveva portato, come puntualmente riportato da Repubblica, una donazione di 36 mila euro all’associazione “I bambini delle fate”, mentre Chiara Ferragni aveva incassato 500 mila euro nel 2021 e altri 700 mila nell’anno successivo.