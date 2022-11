Formaggio a pasta filata affumicata di Merivio e Scerì: richiamo per rischio fisico

di Manuela Chimera 22 Novembre 2022

Un altro richiamo è stato pubblicato sul sito Salute.gov dopo quello relativo alla Cannella biologica in polvere di Pensa Bio e Artigiano del Bio, ai Wurstel Le Cock di pollo e tacchino di Salumificio Scarlino e Wurstel Suillo di Cesare Fiorucci: sono stati ritirati dal commercio alcuni lotti del Formaggio a pasta filata affumicata di Merivio e Scerì a causa di un rischio fisico. Sul sito la data di pubblicazione delle allerte è quella del 22 novembre 2022, mentre sugli avvisi di richiamo veri e propri la data effettiva dei controlli è quella del 21 novembre 2022.

Formaggio a pasta filata: richiamo per pezzi di plastica

La denominazione di vendita esatta del prodotto interessato dal richiamo è Formaggio a pasta filata affumicato, il marchio di identificazione dello stabilimento o del produttore è IT V4V5C CE, mentre il nome del produttore è Diano Casearia S.p.A., con sede dello stabilimento in via Cavarelli 5 a Sassano (SA). Quello che cambia, invece, è il nome o ragione sociale dell’OSA a nome del quale il prodotto è commercializzato: per il Formaggio a pasta filata affumciato di Merivio, si tratta di Lidl Italia S.r.l., con sede dello stabilimento in via Agusuto Ruffo ad Arcole (VR), mentre per il Formaggio a pasta filata affumicato di Scerì è Diano Casearia S.p.A., con sede dello stabilimento in via Cavarelli 5 a Sassano (SA).

Questi i numeri dei lotti di produzione, le date di scadenza o termine minimo di conservazione e l’unità di vendita dei prodotti coinvolti nel richiamo:

Formaggio a pasta filata affumicato di Merivio: numero di lotto 2243E, data di scadenza del 2 dicembre 2022 e unità di vendita rappresentata dalla confezione da 200 grammi

Formaggio a pasta filata affumicato di Scerì: numero di lotto 2243E, data di scadenza del 4 dicembre 2022 e unità di vendita rappresentata dalla confezione da 200 grammi

Il motivo del richiamo è un rischio fisico, cioè la possibile presenza di corpi estranei di natura plastica. Viene anche specificato che il richiamo è avvenuto a scopo precauzionale. Nelle avvertenze i consumatori sono pregati di non mangiare i numeri di lotto sopra indicati del prodotto in questione se già acquistati e presenti in casa, meglio restituirli presso il punto vendita di acquisto.

Recentemente è stato richiamato dal commercio anche il Taleggio Dop Bontaleggio di Grotta di Mauri Formaggi, ma questa volta a causa di un rischio microbiologico.

[Crediti Foto | Flickr – Tutonaut de Mini-Scamorza-Teller]