Pasta e fragole e biscotti al sugo: le strane ricette vip di quest’estate

Sarà un’impressione, ma una volta i vip sembravano un po’ più gelosi delle loro stramberie alimentari, evitando quantomeno di esporle al pubblico ludibrio, ma ormai sembra che non ci sia più nulla di sacro su cui contare.

Avevamo lasciato Dua Lipa con il suo gelato condito a mo’ di insalata con olio extravergine e sale e col suo drink dell’estate, un discutibile mix di Coca-Cola e salamoia di cetriolini, siamo inorriditi di fronte agli spaghetti fritti con ketchup e uova preparati con orgoglio da Heidi Klum, e ci siamo fatti qualche maligna risatina sui maldestri tentativi culinari di Meghan Markle, e potremmo scrivere volumi sulle “performance culinarie” -le virgolette sono d’obbligo- di Brooklyn Beckham.

Ebbene, il repertorio è lungi dall’essere finito, e ad aggiungersi alla lista abbiamo Iga Swiatek, tennista polacca vincitrice dell’ultimo Wimbledon, e Selena Gomez.

Pasta e fragole agli Open d’Italia

Saremo più clementi in questo caso: le due non si sono lanciate in discutibile imprese gastronomiche, ma hanno semplicemente espresso la loro preferenza per piatti tradizionali, per quanto magari fuori posto in certi contesti.

Swiatek ha rivelato la sua passione per la pasta con panna e fragole, e non si tratta di una rivisitazione dello snack più gettonato dell’All England Lawn Tennis and Croquet Club, ma di una ricetta polacca i “makaron z truskawkami”: “l’ho mangiata da bambina. È pasta con le fragole, la trovo fantastica e per farla occorre un po’ di yogurt oppure panna acida”, racconta.

La ricetta non riserva grandi sorprese, ed è la stessa tennista a spiegarla “In pratica, dobbiamo schiacciare le fragole in modo da ricavare una salsa succosa poi aggiungiamo gli altri ingredienti che sono lo yogurt, ma in Polonia c’è anche chi la gradisce mescolando con panna acida e la pasta. Si versa tutto sopra e si lascia insaporire. La cosa importante è che le fragole siano schiacciate nella maniera migliore possibile”, omettendo però un dettaglio non da poco: lo zucchero, perché si tratta di una pasta dolce.

È l’altro aneddoto che ci preoccupa un po’ di più: “ho appena ricevuto un messaggio dal direttore del torneo Open d’Italia e mi ha detto che, siccome ho trionfato qui, l’anno prossimo aggiungeranno la pasta alle fragole al menù. Spero che gli italiani non mi odino…”.

Odio proprio no, ma dubitiamo che questi “makaron” troveranno posto tra carbonara, amatriciana e cacio e pepe al di fuori del Foro Italico.

È poi il turno di Selena Gomez, che per le sue imminenti nozze col musicista statunitense Benny Blanco ha espresso un desiderio abbastanza peculiare per il momento del dessert: niente cake design o torte faraoniche, ma un ben più ruspante “Biscuits and Gravy”, piatto tipico del Southern Comfort Food, cucina del sud est degli USA, propria degli stati dell’Alabama, Mississippi, Carolina del Sud, Louisiana, Virginia, Tennessee, Georgia e Kentucky.

Non propriamente un dessert, tutt’altro: panini al latticello coperti da una generosa dose di una salsa a base di salsiccia, bacon e a volte anche manzo, i cui grassi compongono il roux che la ispessice, il tutto cotto in latte o panna. Una colazione da sogno, un dolce quantomeno inaspettato, soprattutto per un pranzo di nozze, ma sicuramente poteva andare peggio, poteva chiedere di cucinare a Heidi Klum.