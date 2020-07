Pasticceria: Iginio Massari presenta il suo gelato

Il pasticcere più celebre d’Italia, Iginio Massari, presenta al mondo il suo gelato, annunciando che sarà presto disponibile nei suoi stores. È un momento di grande attenzione sul maestro della pasticceria italiana, superstar amatissima dal pubblico nonostante una presenza non sempre televisivamente azzeccata.

Prima la riapertura dei suoi punti vendita sparsi in tutta Italia dopo li lockdown, con la predisposizione di tutto quanto concerne le nuove regole sul distanziamento sociale (la notorietà, spesso, comporta qualche grana in più, quindi meglio fare attenzione). Poi i rumors su una sua possibile partecipazione alla decima edizione di Masterchef Italia (non come ospite, a quello siamo ormai abituati, bensì come giudice fisso), dopo un divertente siparietto in cui Antonino Cannavacciuolo ne faceva l’imitazione.

Ora Iginio Massari, all’improvviso, presenta al mondo il suo gelato. Lo fa con una foto (il gelato ritratto è presumibilmente al pistacchio) sui suoi canali Instagram, e un annuncio semplicissimo e didascalico: “In settimana in tutti i punti vendita” (taggando le città dove per ora sono state aperte le sue pasticcerie: Brescia, Milano, Torino). I commenti del pubblico mostrano tanto entusiasmo e attesa per la novità (con quasi 15mila like al post): c’è chi lo prega di aprire un punto vendita anche nel Centro Italia, e chi risponde all’annuncio della novità con applausi e cuoricini.