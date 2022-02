Peste suina africana: nuovo caso in Liguria, salgono a 20 i positivi

di Manuela 25 Febbraio 2022

Nuovo bollettino per quanto riguarda la peste suina africana: è stato registrato un nuovo caso in Liguria, facendo così salire a 20 i casi positivi nella regione.

Considerati i 22 casi accertati in Piemonte, aggiungendo quest’ultimo nelle due regioni si arriva a un totale di 42 casi registrati tramite le indagini eseguite dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta. Ricordiamo che a metà febbraio il totale dei casi ammontava a 36.

Andando più nel dettaglio, questo nuovo caso è stato segnalato a Ronco Scrivia, in provincia di Genova, città rientrante sempre nella zona infetta e dove erano state registrate già altre due positività.

E mentre l’OMS lancia l’allarme sostenendo che la situazione in merito alla Psa non sia mai stata così difficile a livello mondiale (con buona pace degli escursionisti che stanno protestando perché non possono andare a fare trekking nelle zone infette, con tanto di flash mob “Boschi per tutti” dove veniva chiesto di trovare soluzioni diverse per permettere agli amanti dei boschi, ai bikers e agli escursionisti di fare le loro passeggiate), ecco che rimangono in vigore tutte le restrizioni finora attuate per cercare di bloccare la diffusione dell’epidemia.

Epidemia che, rammentiamo, è mortale solamente per maiali e cinghiali, non per l’uomo (come sostengono anche gli assessori del Piemonte, è sicuro continuare a mangiare carne di maiale).