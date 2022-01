Peste suina africana, raggiunto l’accordo per la distribuzione dei ristori

di Luca Venturino 25 Gennaio 2022

Il Ministro Stefano Patuanelli, il Ministro Roberto Speranza, il Presidente della Liguria Giovanni Toti e quello del Piemonte Alberto Cirio hanno raggiunto l’accordo circa le prossime mosse da attuare a sostegno delle imprese coinvolte nel focolaio di peste suina africana, in modo da definire la distribuzione dei ristori.

Le misure previste dal Ministero della Salute, infatti, colpiscono duramente le attività di allevamento nelle regioni interessante, ossia Piemonte e Liguria: in quest’ultima, ad esempio, i capi di allevamento saranno tutti abbattuti, mentre gli esperti stimano un danno alle esportazioni pari a 1,7 miliardi di euro. L’accordo raggiunto sulle norme e sugli strumenti porterà alla nomina di un responsabile dell’Istituto Zooprofilattico come Commissario straordinario interregionale e, come accennato in precedenza, di defnire le modalità e i criteri di distribuzione dei ristori per le imprese. Nel frattempo, il dialogo tra Ministri e Presidenti proseguirà in modo da definire le misure per il contenimento del contagio, in modo da evitare ulteriori ripercussioni alla filiera della carne.