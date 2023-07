Pizza antizanzare: la repellente idea arriva dal Canada

di Chiara Cajelli 6 Luglio 2023

Dopo che un po’ tutti – compreso Gino Sorbillo, anzi lui in pole position – si sono divertiti a giocare con la farina di grilli, dal Canada arriva una ricetta repellente che scaccia gli insetti. Parliamo della “pizza antizanzare“. Altro che mangiare all’aperto respirando citronella e zampironi, questa trovata non ha nulla di chimico ma solamente una combinazione di ingredienti buoni ed efficaci per lo scopo.

Si chiama Buzz-off Pizza la soluzione a dir poco audace della catena canadese Pizza Pizza ed è semplicemente una magnifica trovata di marketing. Sì perché a leggere le premesse ci si aspetterebbe chissà cosa – soprattutto in questo periodo dove ci si aspetta di tutto sull’argomento, tra pizza di Pompei e fattorini scaltri come Lupin.

Come funziona la pizza repellente

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Pizza Pizza (@pizzapizzaltd)



La catena Pizza Pizza ha puntato, semplicemente, sui classici alimenti commestibili che sono noti anche per le proprietà repellenti: pomodori, aglio, cipolla, peperoncino piccante, pepe nero e spezie sono tra gli ingredienti che in natura aiutano a tenere lontane le zanzare. E non solo: diciamo che tra aglio e cipolle in abbondanza non si è proprio propensi a puntare sul romanticismo, ma è anche vero che nemmeno troppe zanzare aiutano a vivere un’atmosfera rilassata o romantica. Ne parla proprio Adrian Fuoco di Pizza Pizza: “i fine settimana sono importanti e i canadesi sanno bene che le zanzare sono in grado di rendere persino una festa meno piacevole. The Buzz Off Pizza è un modo per garantire a tutti un fantastico weekend lungo pieno di pizza e senza zanzare“.

Gli ingredienti magici

“Available this Canada Day weekend: The Buzz-Off Pizza! Did you know garlic, tomatoes, hot peppers and onions have been shown to naturally repel mosquitoes? That’s why the Buzz-Off Pizza comes LOADED with ‘em, making it THE tastiest way to make Canada Day weekend more fun. Because everyone deserves pizza… except mosquitoes”. Ecco la caption scelta per il lancio su instagram della Buzz-off Pizza: “Perché tutti meritano la pizza… tranne le zanzare“.

Niente insetticidi, niente chimica, niente abbinamenti assurdi: solamente una pizza piuttosto classica e banale ma venduta tramite un’idea geniale che sta facendo parlare di sé soprattutto sui social network. Un’idea geniale e che nasconde comunque conoscenza della materia: l’allicina contenuta nell’aglio – espulsa dal nostro corpo tramite il sudore – diventa fastidiosa per le zanzare, e il pepe nero agisce tramite particolari enzimi chiamati acilpiperidine.

Quindi, evviva la Buzz-off Pizza, ma cerchiamo di non vanificare tutto scolandoci birra durante il pasto: studi recenti hanno confermato che berla aumenta il rischio di attirare le zanzare!