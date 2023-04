Pringles lancia il nuovo gusto Minecraft: arrivano le patatine Suspicious Stew

Fan di Minecraft, sappiate che per voi sono in arrivo le nuove patatine Pringles al gusto Suspicious Stew. Ma di cosa sanno?

Pringles ogni tanto si diletta nel lanciare qualche gusto assai strano. Tempo fa, per esempio, aveva proposto le patatine “virtuali” al gusto di criptovaluta, mentre prima ancora era stata la volta delle patatine al gusto Moa burger, lo struzzo di Halo. Anche per questa nuova variante, l’azienda si è rivolta al mondo dei videogiochi. Più precisamente arriveranno le patatine Pringles Suspicious Stew ispirate allo “stufato sospetto” di Minecraft.

Di cosa sanno le Pringles Suspicious Stew di Minecraft?

Se non siete amanti del videogioco in questione, forse il nome Suspicious Stew non vi dirà nulla. Ebbene, si tratta di un alimento virtuale che i giocatori possono creare all’interno del gioco: mangiandolo, ecco che ottengono un effetto di stato specifico a seconda dei fiori usati per cucinarlo.

Per creare lo Stufato sospetto, il giocatore non può utilizzare il ricettario: o conosce la ricetta o niente. Di base, per creare un Suspicious Stew, il giocatore deve usare una ciotola, due funghi e un fiore a piacere. Quindi trattasi di uno stufato di funghi e fiori.

La cosa particolare è che nel gioco ci si può imbattere in stufati già pronti. Il giocatore può raccoglierli e mangiarli, ma non può sapere in anticipo che effetto faranno in quanto non sa con che fiore siano stati preparati.

Ma torniamo ora alle nostre patatine Pringles. Le Pringles Suspicious Stew verranno rilasciate in edizione limitata (quindi saranno disponibili solo fino ad esaurimento scorte) negli Stati Uniti a partire proprio dal mese di aprile. Il sapore, in teoria, dovrebbe ricordare quello degli ingredienti usati nel gioco per creare lo stufato, solo in versione croccante.

Quindi, in teoria, le patatine dovrebbero avere un retrogusto di funghi e fiori? Questo l’azienda non ce lo dice, ma parla solamente di “sapori ricchi, sostanziosi e saporiti”, il tutto sotto forma di patatine Pringles.

Diciamo che Minecraft ci tiene particolarmente alle collaborazioni con aziende collegate al mondo del cibo. Questa con le Pringles, infatti, segue a breve distanza quella di marzo con Kellogg’s, grazie alla quale era stato lanciato il nuovo cereale da colazione Kellogg’s Frosted Flakes Minecraft.

Anche questi cereali sono stati immessi in vendita in edizione limitata e si presentavano come dei classici Kellogg’s Frosted Flakes mescolati con quadrati verdi di marshmallow Creeper Bit, il tutto per ricordare i tipici blocchi pixelati di Minecraft.

E pare che i fan di Minecraft siano stati entusiasti della novità. Vedremo se anche le Pringles a tema avranno lo stesso successo.