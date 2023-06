Prosciutto di Parma sotto accusa: un video mostra i maltrattamenti di un fornitore del Consorzio

di Chiara Cajelli 29 Giugno 2023

Non ha tregua, il Consorzio Prosciutto di Parma. Da una nuova indagine si confermano maltrattamenti in uno degli allevamenti fornitori: percosse a scrofe e suini giovanissimi, metodi di abbattimento illegali, strutture non idonee. Sono i filmati a parlare, e a riportare una situazione gravissima.

Tutto ciò dopo l’accusa di Report risalente a maggio 2023 e dopo accertamenti simili già evidenziati nel 2016. Insomma la storia si ripete, e non si impara nulla mai. Il portale EsseriAnimali ha pubblicato la propria indagine con il contributo della giornalista Selvaggia Lucarelli.

Il video shock

Pratiche si inseminazioni estenuanti e fuori controllo. Gabbie grandi quanto il torace degli animali. Immobilità e stress che impedisce ai maiali di camminare correttamente. Bastonate e soppressioni illegali, come nel caso di un suinetto sbattuto su una cancellata. Percosse sia nei confronti di scrofe adulte sia nei confronti di cuccioli. Piaghe e ferite causate dagli spazi ridottissimi. Castrazioni aberranti senza precauzioni igieniche con alto rischio di infettare le ferite. Tagli della coda, pratica illegale in Europa, per dipiù senza uso di anestesia e con strumenti poco affilati che obbligano all’accanimento per portare a termine la cosa. Esemplari lanciati come sacchi, letteralmente, afferrati per la coda. Purtroppo, non è finita qui ed è molto difficile proseguire nell’approfondimento e soprattutto nella visione delle prove documentate.

L’allevamento in questione è stato denunciato per i presunti reati di maltrattamento di animali, art. 544 ter c.p., e abbandono di animali, art. 727, comma 2 c.p. Sono ulteriori prove che attestano le problematiche della filiera italiana, e che arrivano ciclicamente come visto, ma che – eppure -non danno segno di attenuarsi.

La petizione #SOSpig

Circola la petizione #SOSpig rivolta alle aziende alimentari. Questa ha superato le 160 mila firme e chiede ai principali marchi di prodotti suini di intervenire per eliminare l’utilizzo delle gabbie per le scrofe nonché le mutilazioni per i suinetti.

Tutto ciò stride con le buone notizie riguardanti il prosciutto di Parma, che ha vinto in tribunale ben tre cause volte al rafforzamento della DOP in Italia e all’estero.