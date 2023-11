Provolone Valpadana DOP dolce di Vale: richiamo per rischio microbiologico

di Manuela Chimera 13 Novembre 2023

È stato pubblicato un altro richiamo sul sito Salute.gov dopo quelli relativi alla Farina di mais di Molino Riva, ai Broccoli Rosette di Cuor di Gelo e al Pesto 100% vegetale di Biffi: è stato infatti ritirato dal commercio e dagli scaffali un singolo lotto del Provolone Valpadana DOP dolce di Vale a causa di un rischio microbiologico. In questo caso sia la data di pubblicazione dell’allerta che quella presente sull’avviso di richiamo vero e proprio coincidono: la data dei controlli effettivi e della pubblicazione è quella del 10 novembre 2023.

Provolone Valpadana DOP dolce di Vale: richiamo per Listeria

La denominazione di vendita esatta del prodotto interessato dal richiamo è Provolone Valpadana DOP dolce, mentre il marchio del prodotto è Vale. Invece il marchio di identificazione dello stabilimento o del produttore è IT 05 337 CE, mentre il nome o ragione sociale dell’OSA a nome del quale il prodotto è commercializzato è Selex S.p.A., quello con la sede in via C. Colombo 51 a Trezzanos/N, in provincia di Milano, in Lombardia. Il nome del produttore è Alimenta S.p.A. – Società unipersonale, quello con la sede dello stabilimento in via Calnova 97/99 a Noventa di Piave, in provincia di Venezia, nel Veneto.

Il numero del lotto di produzione coinvolto nel richiamo è quello identificato con il codice 2196987, quello con la data di scadenza o il termine di conservazione del 23 gennaio 2024. L’unità di vendita, invece, è rappresentata dalla confezione da 250 grammi.

Il motivo del richiamo è un rischio microbiologico, più precisamente la presenza di Listeria monocytogenes. Nelle avvertenze i consumatori che avessero già acquistato il numero di lotto sopra indicato del prodotto in questione sono pregati di non consumarlo se già presente in casa o in dispensa, bensì di restituirlo presso il punto di vendita dove è stato acquistato.

La Listeria monocytogenes causa una forma di intossicazione alimentare nota come listeriosi. I sintomi sono simili a quelli della maggior parte della altre forme di intossicazione alimentare:

a volte forme del tutto asintomatiche o paucisintomatiche nei soggetti adulti e sani

nausea

vomito

diarrea

dolore addominale

febbre

Tuttavia a volte nei pazienti anziani, immunodepressi o con co-morbilità in corso è possibile che si manifestino sindromi più gravi, anche forme di encefalite, meningite e setticemia.

Se siete interessati ad altri richiami per rischio microbiologico, ecco che di recente sono stati ritirati dal commercio anche diversi lotti dei Formaggini 280g di Sapor di Cascina, del Salamino Tasty di San Bono, del Formaggio saporito delle Valli di Latteria Cividale e Valli del Natisone, dell’Hamburger di bovino razza chianina di Lidl Italia e della Carne alla tartara di Fiorani.