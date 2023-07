Re Carlo: niente aglio e cipolla nel suo menu, ex chef reale svela le sue sue abitudini alimentari

Un ex chef reale svela le abitudini alimentari di Re Carlo: c'è un motivo per cui ha vietato aglio e cipolla nei menu reali. E vuole sempre prodotti di stagione

di Manuela Chimera 3 Luglio 2023

Questa volta è l’ex chef reale Carolyn Robb a rivelare i segreti e le abitudini alimentari di re Carlo. Robb ha lavorato nelle cucine di corte fra il 1989 e il 2000, dunque ha avuto tutto il tempo del mondo per prendere nota di cosa piace e cosa non piace al nuovo sovrano. Per esempio, aglio e cipolla sono assolutamente banditi nei menu reali, mentre pare che il sovrano apprezzi particolarmente i prodotti stagionali.

Cosa mangia re Carlo?

Robb ha spiegato che re Carlo ha un vero e proprio debole per il miele di origine locale e per gli asparagi coltivati in casa. Inoltre a tavola tutto deve sempre essere di stagione. Per esempio, se si è a dicembre, a tavola non devono esserci fragole. In aggiunta pare che il sovrano sia molto contento quando può mangiare cibo fresco proveniente dall’orto.

Un’altra particolarità è che le preferenze alimentari del monarca cambiano a seconda della residenza. Per esempio, quando si trova nella casa di campagna di Sandringham, ama mangiare fagiano o selvaggina direttamente cacciati nella tenuta.

Il che è perfettamente in linea con gli ideali di protezione dell’ambiente di re Carlo: nelle cucine reali c’è pochissimo spreco di cibo e di sicuro nessun tipo di “stravaganza” alimentare. Se ricordate, anche la torta per l’incoronazione voluta da re Carlo, da qualcuno era stata giudicata troppo “nazional popolare”. Ma è noto che a re Carlo non piacciano i cibi troppo particolari.

Ogni giorno i cuochi presentano al monarca un piccolo libro contenente menu e suggerimenti per i pasti. Tocca poi alle Altezze Reali sfogliarlo e decidere cosa vogliano mangiare quel giorno. Spesso capita, poi, che il menu prescelto venga stravolto all’ultimo minuto se re Carlo, di ritorno da una passeggiata, porta a casa qualcos’altro da mangiare, magari raccolto in giardino.

Un’altra passione di re Carlo sono i frutti di bosco, alimento che anche la madre, la defunta regina Elisabetta II, adorava in maniera particolare. Così come le fragole e i panini alla marmellata.

Per quanto riguarda aglio e cipolla crudi sono vietatissimi nei menu di corte. Il motivo lo potete immaginare facilmente: la famiglia reale è costantemente a contatto col pubblico, quindi deve sempre evitare qualsiasi alimento che possa causare un’imbarazzante alitosi. In realtà non è una novità: nel 2018 la regina Camilla aveva già confermato questa regola durante un’apparizione a MasterChef Australia. E sempre per lo stesso motivo: sono alimenti considerati “no-no” sulle tavole della corte inglese perché possono causare problemi all’alito.