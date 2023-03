Regno Unito: Danone si impegna a non lanciare prodotti HFSS per bambini

Danone si è impegnato a non lanciare mai prodotti HFSS - ossia ad alto contenuto di zuccheri, sale o grassi - per bambini nel Regno Unito.

di Luca Venturino 3 Marzo 2023

Danone ha aggiornato i propri impegni in materia di salute per i suoi prodotti a base di latte nel Regno Unito e in Irlanda, annunciando di fatto un bando al lancio di prodotti HFSS (High in Fat, Salt and Sugar o, per intenderci, ad alto contenuto di zucchero, sale o grassi) destinati ai bambini. Il colosso lattiero caseario ha per di più confermato, rimanendo nel contesto di questo impegno, che il 90% del suo portafoglio prodotti “non sarà ad alto contenuto di zuccheri, sale o di grassi, secondo la definizione dell’attuale politica e legislazione del governo britannico del governo britannico in materia di Hfss”.

Il comunicato di Danone e un mercato sempre più attento alla salute

“Almeno il 90% del portafoglio di prodotti sarà classificato come sano ricevendo un punteggio di almeno 3,5 stelle su 5 all’interno dell’indice Health Star rating (HSR)” ha sottolineato a tal proposito l’azienda tramite un comunicato ufficiale. L’indice in questione, per darvi un’idea, è una valutazione del profilo nutrizionale complessivo degli alimenti confezionati: in altre parole si tratta di una misura rapida, comoda e relativamente facile alla consultazione che permette ai singoli consumatori di paragonare gli alimenti secondo una scala di valori comune.

In questo contesto, l’obiettivo della divisione d’Oltremanica di Danone è quello di introdurre un sistema di etichettatura chiara e coerente sulla parte anteriore delle confezioni; mentre sul proprio sito web saranno liberamente accessibili e controllabili i dati nutrizionali del suo completo portafoglio, redatti come accennato secondo il sistema HSR e nel rispetto delle linee guida HFSS redatte dalle autorità governative del Regno Unito.

È bene notare che l’annuncio è di fatto giunto in un momento relativamente delicato per il mercato di riferimento, dove i consumatori sembrano sempre più attenti alla propria salute e i governi europei paiono intenzionati a rafforzare le linee guida in questo contesto. Una ricerca commissionata da Danone UK & Ireland rivela ad esempio che il 94% dei consumatori britannici cerca di mangiare in modo sano e di prestare attenzione al cibo che mangia; e ricerche risalenti al periodo natalizio raccontano di una inusuale ondata di astensione al consumo di alcolici.

È importante prendere in considerazione, infine, uscite come quelle del ministro tedesco all’Agricoltura, Cem Özdemir, che ha di recente annunciato una proposta di legge atta a limitare fortemente l’esposizione delle fasce più giovani della popolazione alle pubblicità del cosiddetto cibo spazzatura o altri alimenti ritenuti non salutari; o alla decisione del governo polacco di vietare la vendita di energy drink ai minorenni.