Renzo Rosso investe nel Barolo e Nebbiolo delle Langhe

di Manuela Chimera 18 Febbraio 2023

Renzo Rosso, imprenditore e fondatore, fra le altre cose, dell’azienda di abbigliamento Diesel, presidente del gruppo di moda e lusso OTB, nonché presidente della squadra di calcio L.R. Vicenza e fondatore dell’organizzazione no-profit Only The Brave, ha deciso di investire nel Barolo e nel Nebbiolo delle Langhe. Come? Beh, in pratica tramite la holding Brave Vine gestirà il suo nuovo business nel settore del vino di alta gamma. Il tutto grazie al Barolo della gamma Josetta Saffirio e al Nebbiolo della linea Sara Vezza.

Renzo Rosso: nuovo business nel settore vinicolo

In realtà non è certo la prima incursione di Renzo Rosso nel mondo dei vini, ne avevamo abbondantemente parlato già diversi anni fa. Già 30 anni fa, infatti, grazie alla Diesel Farm di Marostica aveva creato le etichette Rosso di Rosso, Bianco di Rosso e Nero di Rosso, mentre nel 2021, invece, è arrivato l’RRosè. Sempre a Marostica, nel 2020, ha anche aperto un agriturismo.

Si passa poi al 2021 quando l’imprenditore ha deciso di acquisire una partecipazione di una certa importanza in Masi, azienda che è nota per la produzione dell‘amarone. In questo caso la partecipazione è stata acquisita tramite la Red Circle Investments, sempre di pertinenza di Renzo Rosso.

Inoltre la Brave Wine, che già gestisce la Diesel Farm, si sta occupando anche della partecipazione che è stata rilevata alla fine del 2022 nella cantina Benanti, azienda famosa nella zona dell’Etna e che, proprio nel 2022, ha ottenuto i riconoscimenti dei Tre Bicchieri Gambero Rosso e delle Tre Stelle Oro della Guida Veronelli.

Tornando nelle Langhe, però, ecco che Renzo Rosso ha scelto la zona di Monforte D’Alba. L’azienda Josetta Saffirio Wines produce circa 100mila bottiglie all’anno tramite metodi di agricoltura biologica certificata. Come azienda, è assai attenta alla sostenibilità ambientale e sociale.

La gamma storica di Josetta Saffirio è quella relativa alla produzione del Barolo, ma dal 2020 è stata implementata anche la linea Sara Vezza, quella che produce soprattutto il metodo classico Alta Langa e il Nebbiolo.

La stessa Sara Vezza ha spiegato che l’ingresso di Brave Wine nel capitale dell’azienda permetterà loro di consolidare in maniera più concreta, più veloce e più efficace i loro marchi nel mercato del Barolo e del Nebbiolo. Inoltre di ciò beneficerà anche lo sviluppo di tutta la produzione dell’Alta Langa.

