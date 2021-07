Ricciarelli di Sapori Artigianali: richiamo per rischio allergeni

Dopo i Catanesi e Ricciarelli di Dolciaria Pelacchi, dopo i Mandorlini e Ricciarelli di Di Mauro e dopo i Ricciarelli e Catanesi di Specialità Buona Tavola, ecco che sul sito Salute.gov è arrivato un nuovo richiamo: questa volta sono stati ritirati dal commercio alcuni lotti dei Ricciarelli di Sapori Artigianali, sempre per un rischio allergeni. Anche in questo caso, come nei precedenti, la data di pubblicazione dell’allerta sul sito è quella del 14 luglio 2021, mentre sull’avviso di richiamo vero e proprio la data effettiva dei controlli è quella del 13 luglio 2021.

La denominazione di vendita esatta del prodotto interessato dal richiamo è Ricciarelli, mentre il marchio del prodotto è Sapori Artigianali. Invece, sia il nome o ragione sociale dell’OSA a nome del quale il prodotto è commercializzato, sia il marchio di identificazione dello stabilimento o del produttore, sia il nome del produttore è Dolciaria Pelacchi srls, con sede dello stabilimento in via Niccoli 104/H/I a Castelfiorentino.

I numeri dei lotti di produzione coinvolti nel richiamo sono:

L.050221

L.020421

L.050521

quelli con data di scadenza o termine minimo di conservazione del 5 agosto 2021, del 1 ottobre 2021 e del 5 novembre 2021. L’unità di vendita è rappresentata dalla confezione da 200 grammi.

Il motivo del richiamo è un rischio presenza allergeni: in pratica si tratta del mancato inserimento in etichetta dell’ingrediente albume d’uovo, l’allergene per l’appunto. Per tale motivo nelle avvertenze si specifica che il prodotto non è adatto al consumo da parte di persone allergiche all’uovo. I consumatori che soffrono di tale allergia sono pertanto invitati a non mangiare i lotti sopra indicari e a riportarli presso il punto vendita di acquisto.