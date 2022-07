Roma: riapre il ristorante inclusivo La Locanda dei Girasoli

Buone notizie da Roma: sta per riaprire il ristorante inclusivo La Locanda dei Girasoli. E lo farà negli ex spazi che erano stati occupati abusivamente da Forza Nuova.

di Manuela 14 Luglio 2022

A Roma riaprirà a breve il ristorante inclusivo La Locanda dei Girasoli. Il locale, che si trasferirà negli ex spazi occupati abusivamente da Forza Nuova, dovrebbe riaprire i battenti a dicembre.

Il ristorante è chiuso da poco meno di un anno (la chiusura è stata inevitabile a causa prima di problemi collegati al Covid con annessi lockdown e restrizioni, poi a disguidi economici che hanno portato a tirare giù la serranda del locale): qui al suo interno vi lavorano alcuni ragazzi diversamente abili.

In precedenza il ristorante sorgeva in via dei Sulpici al Quadraro, in zona Tuscolana. Adesso, invece, riaprirà i battenti nei locali che sono stati sgombrati solamente un paio di anni fa e che erano stati occupati abusivamente da Forza Nuova.

La cerimonia con annessa consegna delle chiavi, in realtà, c’è già stata: martedì 12 luglio, di pomeriggio, con la partecipazione di Nicola Zingaretti, presidente della regione Lazio, ecco che i ragazzi disabili de La Locanda dei Girasoli hanno ricevuto le chiavi dei nuovi locali, pronti a far partire i lavori di ristrutturazione (che dovrebbero iniziare a settembre).

La Locanda dei Girasoli è una realtà romana attiva da 22 anni. Già nel 2012 c’erano stati appelli affinché non chiudesse, poi a ottobre 2020 era arrivata la notizia ufficiale: il ristorante di inclusione sociale avrebbe chiuso di lì a poco. E così era stato: prima il lockdown, poi le restrizioni ed ecco che a gennaio 2022 il ristorante che valorizzava le disabilità era stato chiuso.

Fortunatamente, però, adesso i ragazzi che la gestiscono sono pronti a ripartire.