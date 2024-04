Ryan Reynolds lancia sei bottiglie di gin dedicate a Deadpool e Wolverine

Si tratta di una strategia ampiamente collaudata – lanciare un prodotto in edizione limitata, sorretto dalla evidente speranza di una risonanza virale, con l’intenzione di generare attenzione attorno al lancio di un prodotto più grande, più impegnativo, più – nulla di male nel sottolinearlo – costoso. Aggiungiamo il volto di uno degli attori più noti e amati degli ultimi anni et voilà, les jeux sont faits: Aviation American Gin, marchio di proprietà di Ryan Reynolds, ha annunciato il lancio di sei bottiglie speciali ispirate a Deadpool e Wolverine, film di casa Marvel il cui approdo sul grande schermo è previsto per il mese di luglio.

Gli ingredienti, dicevamo, ci sono tutti – un testimonial di eccezione come lo stesso Reynolds, la presenza delle magiche paroline “edizione limitata” che ammiccano a collezionisti e appassionati, potenzialmente già pronti ai blocchi di partenza (o di acquisto), la potenza di fuoco di casa Marvel con il lancio di una pellicola dedicata a due dei suoi personaggi più amati e presenti nella cultura pop.

Attenzione: il consumo non assicura lo sviluppo di superpoteri rigenerativi

Le nuove etichette dedicate al duo di casa Marvel sono una edizione limitata nell’edizione limitata: ognuna delle sei varianti, infatti, mostra una delle sei icone distintive di Deadpool, l’irriverente supereroe mascherato interpretato proprio dallo stesso Ryan Reynolds. Il formato è quello standard da 750 ml, e stando a quanto lasciato trapelare la linea sarà disponibile fino all’eventuale esaurimento delle scorte presso i rivenditori distribuiti negli Stati Uniti o, diversamente, dallo store online del marchio Aviation American Gin.

Ryan Reynolds acquistò una parte del marchio nell’ormai lontano febbraio del 2018, prima ancora della sua eventuale acquisizione da parte di Diageo. “Ho scoperto Aviation American Gin mentre giravo il primo film di Deadpool”, ha spiegato a tal proposito l’attore. “Ai tempi il marchio non era abbastanza grande da essere collegato a un grande blockbuster come Deadpool e Wolverine, che uscirà quest’estate”.

L’ascesa è stata rapida e decisa, senz’altro aiutata dal cosiddetto star power di Reynolds e dal fiorire di curiosi lanci come l’edizione limitata dedicata al Wrexham, squadra di calcio gallese a sua volta nel “portafoglio” dell’attore, o al kit per la vasectomia messo a punto per festeggiare la Festa del Papà nel giugno dello scorso anno.

“Siamo davvero entusiasti di collaborare con Aviation American Gin” ha dichiarato invece Holly Frank, vicepresidente della sezione Partnership Management and Operations di casa Marvel. “Le nuove etichette rappresentano per i fan dei supereroi un modo unico per interagire con il mondo dei loro beniamini”. Cercando di portare una bottiglia di gin al cinema, per esempio?