Salt Bae è accusato di aver rivenduto vino avanzato

di Manuela Chimera 2 Maggio 2023

Questo è proprio un periodaccio per Salt Bae: prima la figuraccia fatta ai Mondiali in Qatar, poi le accuse di discriminazione e misoginia da parte di ex dipendenti e ora questo! Già, perché pare che alcuni ex lavoratori abbiano accusato Salt Bae di aver rivenduto del vino avanzato. E di aver anche venduto i campioni gratis di vino regalatigli da alcuni rivenditori.

Salt Bae rivende il vino avanzato?

Non c’è proprio pace per Nusret Gokce. O meglio: il problema è che, in casi come questo, una volta che qualcuno ha dato la stura ad accuse e recriminazioni, ecco che a ruota seguono tutte le altre. Soprattutto quando si dichiara che scontrini da 161mila euro sono normali quando si punta alla qualità.

Solo che, secondo le recenti accuse, tutta questa qualità non ci sarebbe nei suoi ristoranti. In realtà ciclicamente i ristoranti di Salt Bae ottengono recensioni negative a causa della cucina di scarsa qualità e dei conti troppo salati. Eppure, nonostante questo e forse anche a causa del suo essere famoso, ecco che i suoi locali dimostrano comunque di essere redditivi. Per esempio, il suo ristorante di Londra a soli tre mesi dall’apertura ha guadagnato 7 milioni di sterline.

Tuttavia nel corso degli ultimi mesi, diversi ex membri del suo staff, lo hanno accusato a causa di un ambiente di lavoro considerato troppo tossico. Un report di Sophia Ankel realizzato per Insider ha scoperto che ci sono ben sette cause legali intentate da ex dipendenti contro Salt Bae.

Per esempio un ex barista di Nusr-Et London ha dichiarato che “dall’esterno sembra oro, ma è merda dall’interno”, spiegando che il personale non sapeva mai se sarebbe stato licenziato o meno prima della fine del proprio turno di lavoro.

Un altro ex dipendente del Nsr-Et Londo ha rivelato che un membro dello staff era stato licenziato subito dopo aver rotto accidentalmente un bicchiere davanti a Salt Bae, spiegando che se non gli piaci, sei finito, non hai nessun periodo di preavviso: se Salt Bae decide che devi essere licenziato, lo fa su due piedi.

Altre accuse riguardano il differente trattamento dei dipendenti. Alcune ex dipendenti donne dei ristoranti Nsr-Et di New York e di Miami hanno rivelato che i loro manager avevano richiesto loro di indossare gonne tacchi alti, senza scordarsi dei numerosi commenti inappropriati che gli uomini dello staff avrebbero rivolto alle colleghe.

Secondo alcuni dipendenti, i lavoratori provenienti dalla Turchia, paese natale di Gokce, verrebbero trattati in maniera privilegiata, soprattutto quando si è trattato di essere nuovamente assunti dopo la fine della pandemia. Senza scordarsi di insulti ricevuti a causa della propria nazionalità.

E mentre per quanto riguarda le accuse di furto delle mance da parte di Salt Bae si vada ormai avanti da anni (nel 2021 il ristoratore aveva dovuto pagare un risarcimento di 230mila dollari a ex camerieri che erano stati licenziati dopo che avevano rivelato che Gokce si era appropriato delle loro mance), ecco che è nuova l’accusa di aver rivenduto del vino avanzato.

A quanto pare, quando i clienti ordinano una bottiglia di vino, se ne avanza un po’, ecco che questo vino avanzato viene poi rivenduto al bicchiere. Inoltre quando i rivenditori e i rappresentati gli regalano campioni di vino gratuiti, ecco che questi campioni gratuiti vengono poi venduti ai clienti.