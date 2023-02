San Valentino, un ristorante di New York propone un dessert da 250 mila dollari

di Luca Venturino 10 Febbraio 2023

San Valentino è dietro l’angolo e ancora non sapete cosa regalare a quella persona che abita un posticino speciale nel vostro cuore? Niente paura – ce l’abbiamo noi la soluzione che fa al caso vostro. Vi costerà solamente un volo di andata per New York, magari un hotel per passare la notte, e circa 250 mila dollari per un bel dessert. Ehi, l’anello tempestato di diamanti è incluso. Il volo di ritorno no, ma a quel punto potrebbe essere l’ultimo dei vostri problemi. No, non abbiamo cominciato a dare i numeri: un ristorante della Grande Mela sta veramente promuovendo un dessert da 250 mila dollari per la festa degli innamorati – un gesto che dimostrerà senza ombra di dubbio quanto è profondo il vostro amore. O il vostro portafoglio, insomma.

Ok, ma quali sono gli ingredienti?

Il ristorante in questione è in realtà una nostra vecchia conoscenza: si tratta infatti del Serendipity3, già apparso su queste pagine per aver creato le patatine fritte più costose al mondo. Insomma, pare che da queste parti lo spendere e spandere sia di casa. Il dolce degli innamorati è invece frutto di una collaborazione con la designer di gioielli Lorraine Shwartz: stando a quanto lasciato trapelare, il dessert sarà presentato in un calice “grondante” di cristalli realizzati da Kellie DeFries.

Guarnizione in panna montata, pioggia di glitter commestibili, scaglie di cioccolato dorate con oro commestibile a 23k. Una vera e propria tamarrata, però immaginate che colpaccio che farete quando lo porteranno al tavolo. Accanto al calice c’è una sfera di cioccolato (rigorosamente dorato, ma forse non c’era nemmeno bisogno di specificare) ripiena di diamanti, anch’essi commestibili. Non mancherà infine, come vi abbiamo anticipato in apertura, un anello in oro bianco 18 carati tempestato di diamanti disegnato dalla stessa Shwartz. Prima che ce lo chiediate – no, quest’ultimo non si può mangiare.

Il dessert sarà un’edizione limitata disponibile solamente il giorno di San Valentino; quindi affrettatevi: rischiate di trovare tutto pieno. “In quanto grandi amanti di Lorraine Schwartz, siamo stati entusiasti di poter lavorare con lei su questo dessert così speciale, che porta alcuni dei suoi meravigliosi pezzi” ha dichiarato lo chef Joe Calderone, che per di più veste anche i panni di direttore creativo del ristorante. “Il dessert è over the top in tutti i modi giusti e sappiamo che i nostri clienti lo adoreranno”.

L’amore non si può comprare, è vero. Per 250 mila dollari, però, potete sfondarvi di cioccolato dorato e portarvi a casa pure un anello per il disturbo – il che, in un modo o nell’altro, vi farà battere forte il cuore.