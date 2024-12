Secondo TikTok il drink delle feste è la Dr Pepper riscaldata

Il drink delle feste? Dr Pepper opportunamente scaldata in padella. Vin brulè ma con retrogusto a stelle e strisce, in altre parole.

Mettiamo subito le mani avanti: non possiamo promettervi una prova d’assaggio, che l’ultima volta che abbiamo provato drink natalizi particolari ci siamo trovati ad avere a che fare con la Pepsi con il latte. In ogni caso: cioccolata calda e vin brulè fatevi da parte, TikTok ha deciso che quest’anno si beve Dr Pepper riscaldata.

The hottest hot drink, scrivono i nostri colleghi anglofoni. L’ultima trovata di un luogo dove si fa turismo al supermercato e si trasforma la Mountain Dew in vino, diremmo noi. Ma si sa: il mondo è di chi sa innovarsi, stare al passo, trovare quell’idea che ha il giusto connubio tra lo stravagante e il familiare. Come provare a far bollire una bibita e chiamarla “drink natalizio”, per l’appunto.

Ma di cosa sa la Dr Pepper riscaldata?

Di nuovo – non guardateci (o leggeteci) nella speranza di una prova d’assaggio. Quel che possiamo fare, però, è raccontarvi dell’esperienza di chi, a differenza nostra, ha avuto il coraggio (o lo stomaco: che poi non sono certo la stessa cosa?) di provarla sul serio. Signore e signori: Morgan Chomps, la nostra protagonista, che ha avuto la spendida idea di svuotare due litri di Dr Pepper in una padella e di accendere il fuoco.

La ricetta (perché sì, c’è una ricetta: un po’ come per il drink di Dua Lipa, che Gordon Ramsay aveva provato a modo suo senza rispettarla) è quella di scaldare il tutto fermandosi un poco prima del punto di ebollizione (quanto prima? Bella domanda) e di aggiungere fette di limone quanto basta. Vin brulè ma con retrogusto a stelle e strisce, insomma.

I più pigri, spiega la nostra esperta di mixology, possono ottenere ottimi risultati anche affidando una tazza piena di Dr Pepper al microonde. “È speziata al punto giusto, e riscaldata così è davvero buonissima” ha spiegato Chomps. La cosa più sorprendente? Tra i commenti c’è chi non batte ciglio. “Ah, io la bevo così fin dagli anni ’70“. Ma davvero? Ma poi: che ci fai su TikTok, se negli anni ’70 già eri al mondo?