Semi di lino e Mix di semi tostati di Purezza Bio e Pensa Bio di Food For All: richiamo per rischio allergeni

Richiamo sul sito Salute.gov: sono stati ritirati dal commercio diversi lotti dei Semi di lino e del Mix di semi tostati di Purezza Bio e Pensa Bio di Food For All a causa di un rischio allergeni

di Manuela Chimera 1 Maggio 2023

Nuovo richiamo sul sito Salute.gov dopo quelli relativi ai Pop Corn salati per microonde di Snack Day, al Passato di verdure con zucchine e patate di Il Viaggiator Goloso e a Primia acqua naturale e acqua frizzante: sono stati ritirati dal commercio, infatti, diversi lotti dei Semi di lino e del Mix di semi tostati di Purezza Bio e Pensa Bio di Food For All a causa di un rischio allergeni. Sul sito la data di pubblicazione dell’allerta è quella del 28 aprile 2023, mentre sugli avvisi di richiamo veri e propri la data effettiva dei controlli è sempre quella del 26 aprile 2023.

Semi di lino e Mix di semi tostati Purezza Bio e Pensa Bio di Food For All: richiamo per senape

In tutti i richiami il nome o ragione sociale dell’OSA a nome del quale il prodotto è commercializzato è sempre Food For All di Tonello Mario e c. snc, mentre il marchio di identificazione dello stabilimento o del produttore è Food For All e il nome del produttore è Food For All snc, quello con sede dello stabilimento in via G. Galilei n. 6/8 a Pescatina, in provincia di Verona.

Qui di seguito trovate la denominazione di vendita esatta, il marchio del prodotto e la data di scadenza dei prodotti coinvolti nel richiamo:

Semi di lino scuri biologici di Purezza Bio : numero del lotto di produzione 03/09/2024, quello con la data di scadenza o il termine minimo di conservazione del 3 settembre 2024. L’unità di vendita è rappresentata dalla confezione da 200 grammi

: numero del lotto di produzione 03/09/2024, quello con la data di scadenza o il termine minimo di conservazione del 3 settembre 2024. L’unità di vendita è rappresentata dalla confezione da 200 grammi Mix semi tostati biologici di Purezza Bio : numero del lotto di produzione 29/05/2024, quello con la data di scadenza o il termine minimo di conservazione del 29 maggio 2024. L’unità di vendita è rappresentata dalla confezione da 200 grammi

: numero del lotto di produzione 29/05/2024, quello con la data di scadenza o il termine minimo di conservazione del 29 maggio 2024. L’unità di vendita è rappresentata dalla confezione da 200 grammi Semi di lino scuri biologici di Pensa Bio: numeri dei lotti di produzione 02/09/2024 e 13/10/2024, quelli con rispettivamente la data di scadenza o il termine minimo di conservazione del 3 settembre 2024 e del 13 ottobre 2024. L’unità di vendita è rappresentata dalla confezione da 500 grammi

In tutti i casi il motivo del richiamo è sempre lo stesso, cioè un rischio allergeni: i semi utilizzati nel confezionamento del prodotto contengono l’allergene senape non dichiarato in etichetta.

Nelle avvertenze le persone allergiche alla senape sono pregate di non consumare i numeri di lotto sopra indicati del prodotto in questione se già acquistati e presenti in casa. Dovranno invece restituirli presso il punto vendita di acquisto dove saranno rimborsati. Viene anche specificato che il prodotto è sicuro per i consumatori e le consumatrici che non sono allergici alla senape.