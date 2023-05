Pop Corn salati per microonde di Snack Day: richiamo per rischio chimico

di Manuela Chimera 1 Maggio 2023

È stato pubblicato un altro richiamo ancora sul sito Salute.gov dopo quelli relativi al Passato di verdure con zucchine e patate di Il Viaggiator Goloso, al Salame Baguette di Salumificio Colombo Luigi e al Tomino del Canavese Nonno Casaro: sono stati ritirati dal commercio, infatti, diversi lotti dei Pop Corn salati per microonde di Snack Day a causa di un rischio chimico. Sul sito la data di pubblicazione dell’allerta è quella del 28 aprile 2023, mentre sull’avviso di richiamo vero e proprio la data effettiva dei controlli è quella del 27 aprile 2023.

Pop Corn salati per microonde di Snack Day: richiamo per Chlorpyrifos

La denominazione di vendita esatta del prodotto interessato dal richiamo è Pop Corn salati per microonde, il marchio del prodotto è Snack Day e il nome o ragione sociale dell’OSA a nome del quale il prodotto è commercializzato è Lidl Italia srl. Sull’avviso di richiamo non è stato indicato il marchio di identificazione dello stabilimento o del produttore, mentre il nome del produttore è Liven S.A., quello con sede dello stabilimento in P.I Can Prat, Av/Can Prat, parc. 2 a Puig-reig, vicino a Barcellona, in Spagna.

I numeri dei lotti di produzione coinvolti nel richiamo sono:

lotto 22338: quello con la data di scadenza o il termine minimo di conservazione del 5 dicembre 2024

o il termine minimo di conservazione del 5 dicembre 2024 lotto 22340: quello con la data di scadenza o il termine minimo di conservazione del 7 dicembre 2024

lotto 22354: quello con la data di scadenza o il termine minimo di conservazione del 21 dicembre 2024

lotto 22356: quello con la data di scadenza o il termine minimo di conservazione del 23 dicembre 2024

In tutti i casi, l’unità di vendita è rappresentata sempre dalla confezione da 3 x 100 grammi.

Il motivo del richiamo è un rischio chimico. Più precisamente è stata rilevata la presenza del pesticida Chlorpyrifos.

Nelle avvertenze viene specificato che il prodotto non è idoneo al consumo umano. Per tale motivo si invitano i consumatori che avessero già acquistato il prodotto a non consumarlo e a riportarlo presso il punto vendita di acquisto se già acquistato e presente in casa.

Ricordiamo che il pesticida Chlorpyrifos o Clorpirifos viene considerato moderatamente pericoloso per l’uomo dall’OMS. L’esposizione che supera i limiti di lgge provoca danni al sistema neurologico, disturbi dello sviluppo e disordini del sistema immunitario.

Se siete interessati ad altri richiami per rischio chimico, ecco che di recente sono stati anche ritirati dal commercio alcuni lotti di Primia acqua naturale e acqua frizzante, delle Mandorle al gusto Tamari di dmBio e della Quinoa bianca di Calleris – Linea Più.