Passato di verdure con zucchine e patate di Il Viaggiator Goloso: richiamo per rischio allergeni

di Manuela Chimera 1 Maggio 2023

È stato pubblicato ancora un richiamo sul sito Salute.gov dopo quelli relativi a Primia acqua naturale e acqua frizzante, al Salame Baguette di Salumificio Colombo Luigi e al Tomino del Canavese Nonno Casaro: è stato ritirato dal commercio, infatti, un singolo lotto del Passato di verdure con zucchine e patate di Il Viaggiator Goloso a causa di un rischio allergeni. In questo caso, sia la data di pubblicazione dell’allerta sul sito che la data dei controlli effettivi presente sull’avviso di richiamo vero e proprio è la medesima: è quella del 28 aprile 2023.

Passato di verdure con zucchine e patate di Il Viaggiator Goloso: richiamo per glutine

La denominazione di vendita esatta del prodotto interessato dal richiamo è Passato di verdure con zucchine e patate, mentre il marchio del prodotto è Il Viaggiator Goloso e il nome o ragione sociale dell’OSA a nome del quale il prodotto è commercializzato è Unes MAxi S.p.A. Il marchio di identificazione dello stabilimento o del produttore è Euroverde, mentre il nome del produttore è Euroverde Soc. Agr. S.r.l., quello con sede dello stabilimento in via Quinzano 1 ad Azzano Mella, in provincia di Brescia.

Il numero del lotto di produzione coinvolto nel richiamo è quello indicato con il numero 220103COD, quello che riporta la data di scadenza o il termine minimo di conservazione del 19 maggio 2023. L’unità di vendita è rappresentata dalla confezione da 620 grammi.

Il motivo del richiamo è un rischio allergeni, più precisamente la presenza dell’allergene glutine non dichiarato in etichetta.

Nelle avvertenze dell’avviso di richiamo non è indicato nulla. Tuttavia in questi casi il consiglio è sempre lo stesso: chi fosse celiaco o chi fosse intollerante al glutine (sono due cose diverse, anche se i sintomi sono i medesimi: nella celiachia vera e propria si ha un coinvolgimento del sistema immunitario con distruzione dei villi intestinali, mentre nell’intolleranza al glutine non si ha il coinvolgimento del sistema immunitario) non deve consumare i numeri di lotto sopra indicati del prodotto in questione se già acquistati e presenti in casa.

