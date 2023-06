A Hollywood sarà aperto un ristorante in cui sarà possibile anche entrare in intimità, si parla di un eslcusivo erotic dinner club per preliminari e quantaltro.

di Chiara Cajelli 24 Giugno 2023

Si chiama Puzzle il primo ristorante dove fare sesso in maniera lecita, previo pagamento di 10mila euro. Insomma prima fine cibo francese e poi sollazzo dietro apposite tende di velluto. Questo surreale locale sarà prossimamente inaugurato a Los Angeles, Hollywood, dall’imprenditore ultracinquantenne Damon Lawner. Forse non lo conoscete con il suo nome e cognome, ma è probabile lo abbiate sentito nominare con l’appellativo di “Gesù del sesso” (modern day sex Jesus) “Guru del sesso”, per la sua propensione ad attuare iniziative trasgressive.

Lawner a quanto pare non è nuovo in questo contesto, sembra infatti che abbia già fondato un club (il Sanctum – SNCTM Sex Club) per organizzare incontri intimi per ospiti d’eccezione, tra cui – si dice – anche il figlio del presidente americano Joe Biden. Noto anche per l’organizzazione di raduni particolari – in cui i partecipanti dovevano candidarsi tramite un selfie e pagare una quota di ben 75 mila dollari annue – il Guru ha puntato per il Puzzle sulla cucina francese.

LEGGI ANCHE New York, la nuova moda è la cena nudi tra completi sconosciuti

Direttamente sui tavoli

Le 10mila euro citate non sono da pagare a ogni prenotazione ma si tratta di una quota d’iscrizione annuale: una sorta di Club privilegiato, dove recarsi ogni qualvolta si desideri andare ben oltre una cena con le gambe sotto il tavolo. E, dopo averle messe sotto il tavolo per consumare cibo, le puoi anche mettere sopra il tavolo per consumare altro: sì, entri in intimità sul tavolo immediatamente dopo il pasto. Il locale è infatti organizzato in modo tale che ogni commensale sia nascosto da tende spesse di velluto che possono restare aperte o chiuse: 5 alcove (su 15 tavoli totali) sotto lo stesso tetto, non proprio private visto che sono in un contesto pubblico. Una volta chiuse le tende sarà possibile fare di tutto, nel limite della legalità. Ha dichiarato sul LA Times che “pensa a Puzzle come ai preliminari piuttosto che alla cosa completa“, più un erotic dinner club che un luogo esplicito dove consumare proprio tutto l’atto sessuale.

Erotic dinner club

Per garantire una prenotazione, i potenziali commensali (e membri del club) non sono solo tenuti a pagare la quota annua descritta ma devono anche rivelare il proprio patrimonio netto. Inoltre, sono esortati a rispondere a richieste come descrivere “una notte da sogno al Puzzle dove puoi goderti tutto ciò che desideri”. Insomma un manifesto chiaro e diretto, che stuzzica atmosfere kubrickiane alla Eye Wide Shut tra una bouillabaisse e un confit de canard. Per “sesso” si intende una miriade di atti intimi e Lawner, oltre ad aver dichiarato che il Puzzle sarà luogo di preliminari, ha anche ironizzato sul fatto che “deve dire alle persone che il sesso completo non è permesso” (“I have to tell people they cannot have sex” – fonte LA Times)

La cucina francese

A causa di molti cliché, la cucina francese è spesso associata all’erotismo e al proibito tra peccaminosi e leziosi dessert e burro a non finire (siete pronti a scoprire che, per esempio, il cioccolato non è afrodisiaco come si pensa?). Forse c’entra anche l’apertura a Parigi di un ristorante per nudisti, a seguito di quello londinese e a precedere quelli di New York (dove si cena nudi e tra sconosciuti). Chi lo sa dove Lawner abbia preso ispirazione per questo erotic dinner club, ma non è importante saperlo in effetti.