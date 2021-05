Sfera Ebbasta e Andrea Petagna aprono il secondo fast food a Roma

A distanza di quattro mesi dalla prima apertura romana, il trapper Sfera Ebbasta, il calciatore Andrea Petagna e lo stilista Marcelo Burlon aprono il secondo fast food (salutista) Healthy Color a Roma.

Dopo aver aperto un locale in via Leone IV lo scorso febbraio, ora il trio sbarca in zona San Giovanni. Prossimamente dovrebbe aprire un locale anche a Napoli, come si vociferava già lo scorso novembre.

Come si legge sulla pagina Facebook ufficiale di Healthy Color, il nuovo ristorante aprirà i battenti a giugno 2021 in via Gallia 232.

In totale saranno tre i locali di quella che sta per diventare ormai una vera e propria catena fast food: nel 2019 aprì infatti i battenti il primo punto vendita a Milano, in via della Moscova.

Come suggerisce il nome, Healthy Color è un fast food che ha un occhio di riguardo nei confronti della salute, non solo dei commensali ma anche del pianeta. Il fast food ha infatti lanciato una linea di packaging monouso eco-friendly, come anche la Healthy Water, l’acqua confezionata in Tetrapak completamente riciclabile ad alto contenuto di materia vegetale.