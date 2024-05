Sfera Ebbasta firma le patatine che tingono la lingua di blu

Da un colore all’altro, potremmo dire: Sfera Ebbasta è protagonista di una nuova limited edition di casa Wacko’s, comprensibilmente battezzata “Wacko’s L’ultima Ebbasta!!!”. La caratteristica speciale? Si tratta di patatine al gusto di jalapeño in grado di tingere la lingua di blu. Insomma, gli ingredienti per intercettare la fascia dei più giovani ci sono un po’ tutti: il coinvolgimento di un volto arcinoto anche e soprattutto nel contesto panorama musicale giovanile, le magiche paroline “edizione limitata” che in maniera più o meno inconscia spingono quella sensazione di scarsità che stimola l’acquisto, un bonus colorato e facilmente instagrammabile.

D’altro canto il comunicato stampa che accompagna il lancio non ne fa affatto mistero: “Un’idea originale e divertente” si legge, “perfetta per essere condivisa sui social e animare l’estate della Gen Z“. Insomma, se non vi era venuto in mente ve lo suggeriamo noi: tingetevi la lingua di blu e poi piazzatela in bella vista sulla vetrina dei social.

Sfera Ebbasta, dai fast food alle patatine

Da un colore all’altro, abbiamo accennato in apertura di articolo, e ai nostri lettori più attenti non sarà certamente sfuggito. Il riferimento è a Healthy Color, coloratissima catena di fast food lanciata poco prima del Covid proprio dal rapper in questione con Andrea Petagna, ex attaccante di Milan, Atalanta e Napoli ancora in attività, e con lo stilista Marcelo Burlon.

Grandi piani, comunicazione roboante e per l’appunto “colorata”, un pacchetto di aperture inanellate una di seguito all’altra che non possiamo fare a meno di definire ambizioso: Trento, Parma e Napoli nella sola primavera del 2022; facendo seguito ai tagli del nastro a a Milano, Roma e Torino negli anni precedenti. Pare tuttavia, stando alle indiscrezioni lasciate trapelare negli scorsi mesi dai colleghi di Open, che l’avventura di Sfera Ebbasta nel mondo del fast food non sia mai propriamente decollata – tutt’altro, anzi.

Da un colore all’altro, dunque: che dopo l’esperienza con Healthy Color Sfera Ebbasta voglia provare a riaffacciarsi nel mondo food con la lingua tinta di blu? Il lancio dell’edizione limitata con Wacko’s è di fatto anche accompagnata da un concorso valido fino al 30 settembre, che darà la possibilità ai partecipanti di vincere una T-Shirt official di Sfera Ebbasta autografata dallo stesso. Parteciparvi, assicurandosi così una possibilità di vittoria, è davvero semplice: è sufficiente acquistare uno dei prodotti Wacko’s contrassegnati dalla comunicazione del concorso. Gli ingredienti ci sono tutti, dicevamo.

All’interno di ogni pacchetto si trova un codice alfanumerico che consentirà ogni giorno a un fortunato consumatore di aggiudicarsela, collegandosi al sito ufficiale dell’iniziativa e inserendo i dati richiesti.