Siamo sicuri che le nuove soprese negli Happy Meal siano per bambini?

Intendiamoci: l‘Happy Meal per gli adulti esiste o è esistito, con sorprese giustamente calibrate sull’onda della nostalgia, ed è o è stato un successone. Questo caso, però, è diverso. Le sorprese sono pensate per bambini, e non per noialtri grandicelli. E il giudizio del popolo internettiano è quasi del tutto unanime: “Se fossi un bambino e ricevessi una sorpresa del genere sarei davvero triste“. Ma di che si tratta?

McDonald’s ha in serbo una (nuova) collaborazione con Crocs che, tra le altre cose, comprende anche e soprattutto una nuova serie di sorprese per Happy Meal, tra cui alcuni portachiavi a forma delle iconiche ciabatte bucherellate. A giudicare dalle prime reazioni gli adulti sono entusiasti. I bambini un po’ meno.

Felicità e critiche su internet

Vale la pena notare che non si tratta affatto della prima volta che gli archi dorati e il marchio di calzature fanno squadra. Poco meno di un anno fa, ad esempio, i due brand avevano lanciato un paio di scarpe incredibilmente sobrie, di un rosso utilissimo quando si cammina di notte per risaltare al buio. Ora la seconda puntata, per l’appunto: portachiavi e adesivi.

L’Happy Meal in collaborazione con Crocs si distingue per un packaging speciale, e i singoli portachiavi sono di fatto accompagnati dalla propria confezione e da alcuni adesivi a tema. Il giudizio internettiano, dicevamo, è quasi del tutto unanime (che è una vera rarità): entusiasmo e un po’ di dispiacere per l’effettivo target dell’iniziativa.

“Conosco persone che cominceranno a ordinare l’Happy Meal solo per avere i portachiavi”, ha scritto un utente. “Eccomi qui”, gli ha fatto eco un secondo “un adulto che passerà la prossime settimane al McDonald’s“. Un altro ancora si rivela un fan sfegatato delle ciabatte a buchi: “Li adoro! Staranno benissimo accanto al mio disinfettante per mani a marchio Crocs”. Altri, per l’appunto, hanno dedicato qualche pensiero ai più piccoli.

“Ma che caspita è successo ai giocattoli di una volta?” si legge in un commento. “Ma che tristezza!” ha scritto un altro. “Perché hanno rimosso i giochi sostituendoli con della spazzatura?”. Il nuovo Happy Meal è attualmente disponibile in una manciata di mercati internazionali, tra cui Singapore; ma non è chiaro quando e se avverrà il debutto in Italia.