Siccità, gli Stati Uniti stanziano 580 milioni per riparare la rete idrica

di Luca Venturino 7 Aprile 2023

Niente danza della pioggia: per combattere la morsa della siccità che nel corso degli ultimi mesi ha stritolato buona parte degli Stati Uniti – ricorderete, ad esempio, l’allarme degli agricoltori per quanto riguarda il raccolto di grano – l’amministrazione Biden punta a una vera e propria rivoluzione infrastrutturale per rimettere a nuovo gran parte della rete idrica nazionale. Stando a quanto riportato dal Washington Post, infatti, la Casa Bianca andrà a investire più di 580 milioni di dollari con il beneplacito del Dipartimento dell’Interno per riparare canali, dighe, incubatoi ittici e altri sistemi idrici nei territori occidentali, ossia quelli che soffrono maggiormente la portata della crisi idrica.

Siccità, la risposta degli Stati Uniti: una rete idrica messa a nuovo

Stando a quanto lasciato trapelare il finanziamento, permesso dalla legge bipartisan sulle infrastrutture, sarà di fatto destinato a 83 progetti distribuiti in 11 stati, con più della metà dei fondi – 308 milioni di dollari, a essere precisi – destinati alla sola California, alle prese con una siccità dalla portata disastrosa. Il tutto è stato annunciato dal vice segretario degli Interni Tommy Beaudreau e altri funzionari dell’amministrazione federale durante una visita alla diga imperiale lungo il fiume Colorado a Yuma, in Arizona – area per cui sono stati riservati più di 8 milioni di dollari per riparare i bacini presenti.

L’azione dei funzionari federali per rispondere alla siccità che sta attanagliando i territori a stelle e strisce in Occidente è bipartita – da un lato abbiamo l’introduzione di strategie e finanziamenti per conservare le preziose riserve idriche, alleviando il colpo per le comunità che si trovano costrette a tagliare l’acqua; e dall’altra per prevenire lo spreco idrico.

Lo stesso bacino di finanziamenti sarà di fatto ripartito in queste due sezioni, con la parte più consistente che, come accennato, sarà riservata alla ristrutturazione della rete idrica; mentre per quanto concerne lo spreco d’acqua si parla di interventi mirati di carattere più modesto: in Idaho, ad esempio, 4 milioni di dollari saranno destinati al rivestimento di sei miglia di un canale nell’area di Boise per evitare infiltrazioni; mentre altri 4 milioni di dollari saranno spesi per riparare un canale nel bacino del fiume Columbia nello stato di Washington.

Ma la mole dei finanziamenti federali per quanto riguarda il capitolo acqua e siccità in Occidente non finisce qui: come parte dell’Inflation Reduction Act è infatti previsto lo stanziamento di altri 4 miliardi di dollari che includono il pagamento degli agricoltori per evitare temporaneamente di piantare colture per conservare l’acqua, nonché investimenti a lungo termine in sistemi di irrigazione più efficienti e miglioramenti ai canali per ridurre la quantità di acqua persa.