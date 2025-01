Starbucks apre il primo store in Sardegna

Starbucks approda per la prima volta in Sardegna: diamo un'occhiata alla location, alla data di apertura e a tutti i dettagli del caso.

Inutile negarlo: tra vendite in calo, lanci complessivamente fallimentari e promesse di rivoluzione la sirena in verde non si trova a navigare in acque troppo calme. La marcia delle nuove aperture, tuttavia, non si arresta; e Starbucks alza la sua prima bandierina in Sardegna.

Il primo store del colosso a stelle e strisce in terra sarda apre (aprirà, a essere più precisi) in quel di Cagliari, dando così seguito alla doppietta messa a segno nei mesi estivi a Napoli, nel vero tempio del caffè espresso. E se le bevande della sirena a due code sono riuscite a fare breccia nel cuore dei napoletani, chi siamo noi per dire che non possa fare lo stesso anche con i sardi?

Starbucks a Cagliari: data di apertura e location

Le mappe, stando a quanto riportato dai media locali, puntano tutte verso il numero civico del centro commerciale Le Vele di Quartucciu. Pare, com’è d’altro canto è ormai consuetudine, che gli addetti di casa Percassi si siano già attivati per dare vita al processo di selezione del personale: si legge di annunci pubblicitari per numerose posizioni, tra cui anche e soprattutto quella del responsabile del futuro punto vendita.

A onore del vero pare che siano proprio stati gli stessi annunci di lavoro firmati dal Gruppo Percassi a svelare l’arrivo di Starbucks a Cagliari, con tanto di indirizzo: una modalità indiretta che già in passato aveva reso nota l’apertura di un punto vendita nel centro di Roma quando la location era ancora top secret e il taglio del nastro lontano.

A proposito di taglio del nastro: la parola chiave, l’avrete intuito, è al momento “futuro”. Eh sì, perché se le mappe parlano chiaro i calendari sono decisamente più reticenti: a oggi, di fatto, non si conosce ancora la data di apertura precisa. Su CagliariToday, ad esempio, non c’è nemmeno l’ombra di un indizio; mentre i colleghi di SardiniaPost scrivono che “non è chiaro se l’arrivo del negozio sia imminente o se servano ancora diversi mesi”.