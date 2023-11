Starbucks apre un nuovo negozio a Roma

di Luca Venturino 23 Novembre 2023

Sarà che forse si torna sempre volentieri dove, evidentemente, si è stati bene – nella giornata di oggi, giovedì 23 novembre, la sirena bicaudata si fa ancora una volta strada nella Capitale. Si tratta della quarta volta complessiva, considerando il primo approdo presso l’outlet di Castel Romano – che fu, tra parentesi, anche il primo punto vendita in assoluto a essere stato aperto nel Lazio -, il bis presso la zona della Stazione Termini e l’ultima puntata, che ha portato il colosso a stelle e strisce nel pieno centro cittadino. Non c’è senza tre, e il quattro vien da sé in altre parole: Starbucks apre ancora una volta a Roma, e lo fa al numero 23 di via Cola di Rienzo, nel quartiere Prati.

Starbucks apre ancora a Roma: tutti i dettagli della nuova apertura

Un taglio del nastro a una manciata di passi dal Museo dell’Ara Pacis e dalla storica via del Corso – il nuovo punto vendita di Starbucks a Roma ha trovato casa in una delle vie più frequentate della capitale, in un contesto che comanda e in un certo senso esige una presentazione di un certo tipo.

Diamo un’occhiata ai numeri, dunque: il quarto store romano del colosso a stelle e strisce del caffè si allarga su di uno spazio complessivo di circa duecento metri quadrati, dove i quasi sessanta (sono cinquantotto in tutto, a essere ben precisi) posti disponibili sono più o meno equamente divisi tra l’interno del punto vendita (ventiquattro) e il dehor che si allunga all’esterno (trentaquattro, se la matematica non è un’opinione).

Squadra che vince non si cambia – il menu, o più banalmente l’offerta, è quella tradizionale a cui Starbucks ha ormai da tempo abituato i suoi clienti, e di fatto spazia dal più classico Espresso fino ai frappuccini di turno, al tè, ai drink stagionali e così via.

“Dal 2018 proponiamo nel Belpaese la nostra visione del caffè” ha commentato Matteo Morandi, CEO di Starbucks Italy, a margine della nuova apertura a Roma “sempre nel rispetto della tradizione pluricentenaria che lo accompagna. Il nostro obiettivo è offrire il meglio dell’esperienza Starbucks ai clienti italiani e diventare un punto di riferimento e di ritrovo accogliente non solo per i turisti che quotidianamente visitano la nostra capitale, ma anche per gli stessi abitanti di Roma”.

Un ottimismo condiviso anche da Vincenzo Catrambone, General Manager di Starbucks Italia. “Con la prima apertura in un’area residenziale, puntiamo a raggiungere sempre più appassionati della sirena verde” ha spiegato. “Percassi e Starbucks continuano a investire su Roma, forti del riscontro positivo ottenuto dai primi tre store capitolini”.