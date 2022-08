Starbucks: il sostituto in Russia riapre i battenti col nome di Stars Coffee

In Russia ha aperto i battenti il sostituto di Starbucks: si chiama Stars Coffee ed è di proprietà del rapper Timati e del ristoratore Anton Pinskiy.

di Manuela 19 Agosto 2022

Non pensavate mica che i russi sarebbero rimasti senza Starbucks, vero? Esattamente come fatto con McDonald’s, ecco pronto il sostituto di Starbucks in Russia: si chiama Stars Coffee ed è di proprietà del rapper Timati e del ristoratore Anton Pinskiy.

Il rapper pro Putin Timati e il ristoratore Anton Pinskiy avevano acquisito i diritti della catena in Russia dopo che Starbucks aveva deciso di abbandonare il paese a causa della guerra in Ucraina.

I due hanno inaugurato il primo dei 130 caffè precedentemente di proprietà di Starbucks, più precisamente si sono presentati all’inaugurazione del locale nel centro di Mosca.

Durante l’occasione hanno rivelato anche quale sarà il nuovo logo della catena: al posto della classica sirena di Starbucks ci sarà una donna che indossa il tipico copricapo russo kokoshnik. Il tutto nei toni del marroncino e bianco, con logo sospettosamente simile a quello di Starbucks. E anche il nome della catena a dirla tutto non è poi così originalissimo visto che in Vietnam, nella provincia di Dak Nong, esiste un’azienda di torrefazione che si chiama Star Coffee.

Chissà se anche Stars Coffee andrà incontro agli stessi problemi riscontrati da Vkusno & tochka, l’emulo di McDonald’s? Fra problemi di approvvigionamento di patatine fritte e panini con muffa e insetti, diciamo che Stars Coffee non ha dei precedenti proprio illustri.

[Crediti Foto | Instagram – Timati]