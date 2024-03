Starbucks punta la prima apertura a Rimini

La sirena verde d’Oltreoceano approda finalmente in Riviera – e non è il primo tentativo, a dire il vero. Eh sì, perché di fatto è da ormai da tempo che Starbucks aveva messo Rimini e, più in generale, la costa emiliana – importante hotspot turistico – nel mirino: stando a quanto lasciato trapelare il colosso a stelle e strisce del caffè aveva già intavolato una serie di trattative per realizzare il suo primo punto vendita al posto del Caffè delle Rose, uno dei locali storici di Marina centro, salvo poi vedere il progetto sfumare per divergenze incolmabili con la proprietà.

L’idea di approdare in quel di Rimini, però, è evidentemente rimasta ben salda nella lista delle potenziali aperture in casa Starbucks – ed ecco che la sirena a due code ha infine individuato nel centro commerciale Le Befane la location perfetta per tagliare il nastro di un nuovo punto vendita.

Starbucks apre a Rimini: date, menu e tutti gli altri dettagli

È difficile, a dire il vero, azzardare delle previsioni sulla data di apertura. Stando a quanto riportato dai colleghi de Il Resto del Carlino, infatti, pare che Starbucks debba di fatto ancora portare a termine l’iter necessario a ottenere tutte le autorizzazioni per cominciare i lavori. Vale la pena notare, però, che una serie di indizi lasciano trapelare un certo ottimismo per una risoluzione agile e veloce – salvo potenziali imprevisti come per il caso della Galleria Umberto I, a Napoli.

Se i manager di Starbucks e la stessa direzione de Le Befane preferiscono innalzare attorno a sé un alto muro di riserbo, a parlare sono soprattutto le bacheche degli annunci di lavoro: il gruppo Percassi, che di fatto si occupa dello sviluppo e della gestione dei punti vendita a marchio Starbucks sul territorio italiano in quanto licenziatario unico, avrebbe infatti già avviato la ricerca di personale per la futura apertura a Rimini.

Gli annunci sono più che eloquenti: “Starbucks continua la sua espansione e finalmente aprirà il primo store nella bellissima Rimini” si legge. “Per questo importante progetto che aprirà al centro commerciale Le Befane ricerchiamo baristi, store manager” e una serie di altre figure. Si tratta di una “fuga di notizie”, se così la vogliamo definire, dalle caratteristiche ormai ben note: i nostri lettori più attenti si ricorderanno che, poco più di un anno fa, il gruppo Percassi confermò allo stesso modo le voci di una nuova apertura della catena nel pieno centro di Roma.