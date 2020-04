Starbucks rivela tre ricette delle sue bevande da replicare a casa

Starbucks ha deciso di rivelare tre ricette delle sue bevande da realizzare a casa. Poteva forse esimersi Starbucks dal proporre le sue ricette visto che diverse altre catene hanno fatto lo stesso per alleviare le pene alimentari dei consumatori chiusi in casa dal lockdown?

Ricordiamo per esempio che Burger King ha dato la ricetta del suo Whopper casalingo, McDonald’s ha fornito il modellino per ricreare la scatola dell’Happy Meal e persino Ikea ha dato la ricetta delle sue polpette.

Essendo che molte persone sono bloccate a casa e non possono più andare da Starbucks per bere i loro caffè preferiti (anche perché molti Starbucks sono chiusi), ecco che l’azienda ha deciso di rivelare alcune delle sue ricette i modo che le persone in crisi d’astinenza da Starbucks potessero prepararsi da sole a casa le loro bevande.

Ma attenzione: non ha ovviamente svelato le ricette delle bevande stagionali o del Caramello Macchiato, no, ha fornito solamente alcune ricette base. Inoltre poi hanno anche fornito utili suggerimenti agli aspiranti baristi su come rendere più particolare il loro caffè mattutino: basta aggiungere un pizzico di cannella alla miscela o usare il miele al posto dello zucchero come dolcificante o ancora usare il latte condensato al posto del latte normale.

Ma lo sappiamo che volete le ricette di Starbucks, quindi eccole:

Iced Caramel Latte with Vanilla Cream : se volete una bevanda rinfrescante ecco il latte caramellato ghiacciato con crema alla vaniglia. Viene preparato con caffè espresso e caramello, successivamente condito con un filo di crema alla vaniglia

: se volete una bevanda rinfrescante ecco il latte caramellato ghiacciato con crema alla vaniglia. Viene preparato con caffè espresso e caramello, successivamente condito con un filo di crema alla vaniglia Sunrise Honey Coconut Coffee : si tratta di una versione più dolce e dal sapore leggermente tropicale della classica tazza di caffè americano. Contiene miele e, per renderlo ancora più cremoso, sia latte di cocco che latte vaccino

: si tratta di una versione più dolce e dal sapore leggermente tropicale della classica tazza di caffè americano. Contiene miele e, per renderlo ancora più cremoso, sia latte di cocco che latte vaccino Cold Brew Orange Tonic: questa bevanda mescola caffè normale e sciroppo di cardamomo all’arancia

