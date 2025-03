Sui social il trucco per trovare nell’uovo di Pasqua Kinder la sorpresa che si vuole: funzionerà?

E pensare che ci eravamo appena ripresi dalla polemica sulla controversa tecnica del pesare le uova di Pasqua dello scorso marzo. Nel frattempo è passato un altro anno, ed eccoci qua con un coacervo di nuovi trucchi social e contenuti web fatti apposta per trovare la sorpresa che si vuole. L’how to stavolta, o meglio per ora, riguarda le uova di Pasqua Kinder a tema Harry Potter. E sì, ci spiace comunicarvi che ancora una volta riguarda il peso.

La mini guida per trovare Harry Potter

Doverosa premessa: quest’anno il tema dell’uovo Kinder Gran Sorpresa è il maghetto più famoso dai tempi di Merlino. Tema “caldo” visto che il web si sta già scatenando in merito all’annosa questione della sorpresa. Del resto, l’appeal di uova e ovetti di cioccolato stanno meno nella sostanza (il cioccolato) e più nella forma, l’incavo vuoto che contiene l’oggetto misterioso. In questo caso tre dei personaggi fondamentali della saga: Harry Potter, Silente, Voldemort.

Ora, da lettrice della prima ora e profonda appassionata della serie, mi chiedo chi mai vorrebbe mettersi sullo scaffale la figurina di Silente (personaggio assai controverso verso la fine) o Voldemort, dall’estetica francamente poco attraente (a meno di non averlo in versione Tom Riddle). Il web sembra essere d’accordo: tutte le attenzioni si focalizzano su Harry. E conseguentemente, su come accaparrarselo.

Ci vuole un po’ di matematica. Qui infatti torna il tema del peso: il cioccolato del Kinder Gran Sorpresa in formato maxi pesa di suo 220 grammi. La cifra cambia, naturalmente, a seconda del personaggio confezionato al suo interno. I social in anteprima hanno già svelato l’arcano: in media 364 grammi per Harry, 384 per Silente, 370 per Voldemort. Le proporzioni sono giuste, d’altronde è normale che un adolescente pesi meno di un uomo adulto, e che uno deperito come Voldemort sia più slim di Silente, cascata di barba e capelli compresi.

Sorpresa? Non più

Insomma, l’uovo che contiene la sorpresa più ambita è il più leggero. Con un peso che si aggira fra i 352 e i 364 grammi (dipende forse da cosa ha mangiato Harry a pranzo?), il personaggio del momento è decretato dal piatto di una bilancia. Ma la vera domanda da porsi è: una sorpresa è ancora tale se sappiamo già cosa sarà? Se al brivido del caso sostituiamo le fredde regole delle grandezze fisiche, il piacere derivato dall’oggetto tanto desiderato sarà lo stesso che deriva dal trovarlo senza trucchi?

Di questi tempi, interrogarsi sul tema morale e fattuale relativo alla natura della sorpresa diventa inutile tanto quanto le domande di Marzullo. Domande esistenziali che non troveranno mai risposta, tantomeno nel buzz impazzito del web che si nutre di mega haul in cui il content creator di turno “scopre” cosa gli hanno mandato. Come se non fosse stato lui o lei, di persona, a ordinare il tutto. Dunque, dilemmi e polemiche a parte, potete godervi il vostro uovo per quello che è, ovvero cioccolato di media qualità con sorprese al materiale scadente. Vi assicuriamo che anche a cercarsela, il piacere di averla per le mani passa subito. Fino al prossimo trend.