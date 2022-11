Sushi: preparano il rotolo più grande del mondo, è Guinness World Record

In realtà è un doppio Guinness World Record: quello del rotolo di sushi più grande del mondo e quello di sfilettatura più veloce di un pesce da 4,5 kg.

È ancora Guinness World Record, ma questa volta doppio: il team formato dallo chef Nick Di Giovanni (USA) e Lynn Davis (Giappone) ha creato il rotolo di sushi più grande del mondo e ha battuto il record di sfilettatura del pesce.

I due sono virali su TikTok: i loro video di cucina vantano più di 22 milioni di follower. Così hanno deciso di provare a battere qualche record. Il 7 ottobre 2022 hanno unito le forze a Boston, nel Massacusetts e sono riusciti nel loro intento.

Partiamo subito dal rotolo din sushi più grande del mondo: in pratica è l’equivalente di circa 45mila involtini di sushi di dimensioni normali. Il rotolone è stato realizzato usando questi ingredienti:

907,1 kg di riso per sushi ben condito

226,7 kg di salmone per sushi

226,7 kg di cetrioli freschi

migliaia di foglie di alga nori

milioni di semi di sesamo

Alla fine della preparazione, il rotolo era lungo 2,16 metri. Ha richiesto tre ore e un team di otto persone per essere realizzato. Visto che però per preparare un sushi del genere serve un carico notevole di pesce, perché non unire l’utile col dilettevole?

Così Nick ha deciso di provare a battere il precedente record di velocità si sfilettatura del pesce. Il pesce in questione pesava 4,5 kg: Nick doveva sfilettarlo e tagliarlo a dadini nel più breve tempo possibile.

E ci è riuscito: in 1 minuto e 0,29 secondi ha sfilettato il pesce, battendo il precedente record di 1 minuto e 5 secondi. Che apparteneva niente di meno che a Gordon Ramsay!

Una volta sfilettato il pesce, ecco che si sono dedicati all’evento principale. Per riuscire a realizzare questo rotolone di sushi, il duo di chef ha chiesto il supporto di uno studente di ingengeria della Northeastern University. È stato infatti necessario creare uno stampo interno che contenesse temporaneamente gli ingredienti del ripieno e una struttura di supporto esterno per tenere insieme il rotolo. Inoltre lo stampo era ricoperto di uno strato di ghiaccio secco per mantenere la giusta temperatura.

I due chef hanno così indossato delle apposite scarpette e sono entrati nello stampo, pronti a stratificare i cetrioli. Poi hanno aggiunto il riso tutto ingorno, condendolo con olio e aceto per dargli più sapore e sgonfiarlo un po’. Infine hanno ammucciato il salmone accanto ai cetrioli. Ultimo passo è stato quello di rinforzare lo stampo esterno con del nastro adesivo per evitare che si aprisse e rovesciasse tutti gli ingredienti sul pavimento.

Ma ora veniva la parte più difficile: rimuovere lo stampo interno, quello che manteneva in posizione i cetrioli e il salmone, senza che questi andassero fuori posto. Tuttavia il team, coordinandosi bene, è riuscito nell’impresa.

Prima di permette al giudice ufficiale Andrew Glass di valutare l’operato, i due chef hanno guarnito il tutto creando un motivo al centro usando i cetrioli. E ce l’hanno fatta: il rotolo ha battuto il record precedente di Daniel Ramirez del Cile di 2,10 metri.

In realtà i due chef vantano anche altri record:

più grande cake-pop del mondo (44,24 kg)

pepita di pollo più grande del mondo (20,96 kg)

il maggior numero di fast food visitati in 24 ore (69 ristoranti in 7 ore e 15 minuti)

Ecco il video dove potete vedere meglio il rotolo di sushi più grande del mondo:

Se ti interessano altri record, c’è anche quello del maggior numero di tazze di tè preparare in un’ora e quello dei lecca lecca in fila.