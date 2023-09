Terza stella Michelin per Hiša Franko e la chef Ana Roš

di Manuela Chimera 19 Settembre 2023

Da poco sono state svelate le nuove stelle Michelin Slovenia, fra cui di sicuro spicca un nuovo ristorante tristellato. L’Hisa Franko dello chef Ana Ros ha infatti ottenuto la sua terza stella Michelin. Ed è il primo ristorante della Slovenia a raggiungere tale traguardo.

Tutto il team dell’Hisa Franko (locale che, ricordiamo, è vicinissimo al confine con l’Italia), incluso lo chef Ana Ros, hanno annunciato orgogliosamente l’arrivo della loro terza stella Michelin, definita come un “riconoscimento” per la loro creatività, innovazione e dedizione alla creazione culinaria.

Inoltre la terza stella dimostra anche il fatto che hanno scelto la strada giusta. Non è da tantissimo che in Slovenia è presente la Guida Michelin, si parla di soli tre anni. Al ristorante Hisa Franko erano state assegnate due stelle Michelin in origine, ma quest’anno ecco arrivare la terza stella, cosa che trasporta il locale nell’Olimpo della gastronomia.

Il team del ristorante ha poi sottolineato come Ana Ros sia entrata così a far parte di quel gruppo ristretto di chef donne che sono riuscite a conquistare questo titolo per il loro ristorante.

Ovviamente entusiasta e felicissima della notizia è stata anche lo chef Ana Ros che ha dichiarato che si è appena avverato il sogno di tutti i membri della famiglia Hisa Franko. La sua squadra è giovane e lavora duramente tutti i giorni. Tuttavia per loro la cosa più importante è che gli ospiti di Hisa Franko siano soddisfatti.

Ana Ros ha spiegato che il ristorante sorge in un villaggio noto a pochi e dunque sono grati per ogni singola persona che va da loro per godersi le loro creazioni. Particolarmente apprezzata è l’atmosfera d’inverno, con i camini accesi: il ristorante sembra diventare un posto magico.

Ana Ros ha poi concluso sostenendo che possono fare ancora di meglio. E che la loro storia in questa zona della Slovenia è sia rock & roll che funky, ma sempre elegante in quanto, in fin dei conti, è la loro storia.

Ana Ros non è certo nuova a ottenere riconoscimento nel settore dell’alta cucina. Solo nel 2017 aveva ricevuto il titolo di Miglior Chef nella classifica The World’s 50 Best, mentre quest’anno è arrivata al 32esimo posto della selezione The World’s 50 Best Awards.

[Crediti Foto | Suzan Gabrijan]