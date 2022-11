The World’s 50 Best Restaurant: svelate data e luogo della premiazione 2023

Sono state svelate data e luogo della cerimonia di premiazione di The World's Best Restaurants 2023: diamoci un'occhiata.

di Luca Venturino 8 Novembre 2022

Non abbiamo ancora finito di metabolizzare l’ultima edizione che l’appuntamento con i migliori ristoranti del mondo torna sul menu di ogni gastrofighetto, appassionato di cucina o semplice goloso che si rispetti. Ricorderete, infatti, che appena una manciata di mesi fa – lunedì 18 luglio, a essere precisi – gli chef, i ristoratori e le star culinarie più famose del mondo si riunirono in quel di Londra per la ventesima di The World’s 50 Best Restaurant, che premiò – confermando, caso mai ce ne fosse bisogno, il dominio dell’Europa del Nord – il Geranium di Copenaghen con il primo posto assoluto.

Nuovo giro, nuova corsa: dove si terrà l’edizione 2023?

È tuttavia arrivato il momento di scaldare i motori (anche se forse sarebbe più opportuno dire i fornelli): l’edizione del prossimo anno si terrà infatti per la prima volta nella città di Valencia nel giugno del 2023. Naturalmente l’attesissima cerimonia di premiazione sarà preceduta da un ampio programma di eventi, declinato nell’atmosfera gastronomica e culturale locale.

“Siamo entusiasti di annunciare Valencia come sede della cerimonia di premiazione di The World’s 50 Best Restaurant 2023” ha commentato a tal proposito William Drew, Direttore dei contenuti di 50 Best. “Dopo aver festeggiato insieme il ventesimo anniversario della manifestazione, abbiamo ancora una volta ribadito che il nostro obiettivo è celebrare grandi ristoranti e grandi chef, ma soprattutto unire il mondo

comunità dell’ospitalità e riunire le persone attraverso il cibo. Non vediamo l’ora di raccogliere questo

incredibile comunità a giugno a Valencia, una città che ama la sua stessa cultura gastronomica”.

Certamente non vi sarà sfuggito il nostro accenno a un fitto calendario di eventi: stando a quanto lasciato trapelare i visitatori avranno modo di partecipare alle conferenze #50BestTalks e a 50 Best Signature Sessions – una serie di eventi gastronomici collaborativi aperti al pubblico -; ma anche di conoscere in prima persona i migliori prodotti e le sfumature della cucina locale durante il cosiddetto Chefs’ Feast o altri eventi educativi. Non mancheranno, infine, gli annunci dei premi speciali, creati appositamente per celebrare i risultati ottenuti dai singoli o dalle loro attività di ristorazione.

Due passi nel passato

Come abbiamo già avuto modo di accennare la premiazione della scorsa edizione si tenne in quel di Londra, nello storico mercato di Old Billingsgate; ma certamente i nostri lettori più attenti si ricorderanno che, in origine, la destinazione avrebbe dovuto essere Mosca. Poi sapete com’è, c’è stata l’invasione di un altro Paese di mezzo; un’invasione che World’s 50 Best Restaurants già aveva voluto condannare escludendo dalla prestigiosa classifica i locali russi.

A onore del vero dobbiamo sottolineare che anche il nostro buon vecchio Stivale ha fatto del suo meglio per aggiudicarsi la possibilità di ospitare l’evento: l’annuncio venne dato a tempo debito da Alberto Cirio, presidente della Regione Piemonte, che per l’appunto candidò Torino come location per la premiazione del prossimo anno.