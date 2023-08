The Crooked House: il pub “più storto” del Regno Unito è stato distrutto da un incendio

Il The Crooked House, anche conosciuto come il pub "più storto" del Regno Unito, è stato completamente distrutto da un incendio.

7 Agosto 2023

Qualcosa è andato tremendamente storto. I nostri lettori più fedeli si ricorderanno senz’altro della curiosa vicenda del The Crooked House, altrimenti noto anche come il pub “più storto” del Regno Unito a causa della sua leggerissima pendenza (quattro volte quella della Torre di Pisa: che sarà mai?) verso destra. Nelle ultime puntate vi avevamo raccontato di come, dopo lunghi mesi passati nel limbo di una lunga asta per cercare un (fortunato, che d’altronde parliamo pur sempre di un pezzo di storia) acquirente, il locale stesse rischiando di chiudere una volta per tutte i battenti. Ebbene, la storia del The Crooked House è finita in maniera ancora più dolorosa – tra le fameliche fiamme di un incendio.

The Crooked House distrutto da un incendio

Scherzi e battute a parte, che d’altro canto sono perfino incoraggiati dalla figura stessa del locale in questione, il The Crooked House si era reinventato, nel corso degli anni, come vera e propria attrazione turistica: un particolarissimo e certamente unico pub all’inglese, forse il più pericoloso in cui alzare il gomito. Badate bene, quando diciamo “un pezzo di storia” non siamo affatto ironici: l’edificio che ospitava il pub “più storto” del Regno Unito risale addirittura al 18esimo secolo, con la sua caratteristica forma sbilenca che arrivò solamente nel secolo successivo in seguito ad alcuni scavi minerari che fecero cedere parte del terreno.

Una fine triste, dunque – consumato dalle fiamme di un incendio, che hanno risparmiato solamente una crisalide annerita e sventrata. Stando a quanto riportato dai media d’Oltremanica, il rogo sarebbe scoppiato durante l’arco del fine settimana, verso le dieci di sera: per domare la furia del fuoco sono intervenute sei squadre di pompieri, dello Staffordshire Fire and Rescue e del West Midlands Fire Service.

È bene notare, per di più, che secondo quanto fatto trapelare le strade percorribili per raggiungere il pub erano state bloccate, impedendo così ai vigili del fuoco di raggiungere rapidamente il sito; mentre le cause dell‘incendio rimangono tuttora sconosciute. Come accennato qualche riga più in su del pub “più storto” del Regno Unito rimane veramente poco: il tetto è andato completamente distrutto e gli interni sono stati divorati dalle fiamme. Solamente le pareti sono rimaste in piedi, ostinatamente piegate nella loro caratteristica angolazione.

“Davvero triste da vedere – questo pub fa parte della nostra storia locale. Spero che nessuno sia rimasto ferito e che i nostri vigili del fuoco stiano tutti bene” ha scritto su Twitter Jane Stevenson, rappresentante del collegio elettorale di Wolverhampton North East. “Dato il tempismo, sono sicura che questo incendio sarà indagato a fondo. Molti di noi nel Black Country sono fieramente orgogliosi della nostra eredità e spero che la Crooked House venga ricostruita com’era”.