The Great Pizza Tour fa tappa a Caserta: come partecipare alla serata

Il The Great Pizza Tour fa tappa a Caserta, in un evento in cui appassionati e addetti ai lavori possono incontrarsi e confrontarsi, scoprendo e assaggiando le eccellenze del territorio.

Il The Great Pizza Tour, naturale evoluzione del progetto Di Pizza, si prepara a fare tappa nell’altra metà del cielo campano: si prepara infatti a presentare la selezione delle pizzerie di Caserta. L’appuntamento è per lunedì 27 aprile dalle ore 19 alle ore 23, e sarà ospitato da Sunrise Pizza, in Via Roma 87. La pizza, si sa, è una cosa seria, e in Campania un po’ di più: e questo format itinerante, sostenuto da NetAddiction e Dissapore in qualità di media partner, nasce proprio per celebrarla come un pilastro culturale e gastronomico italiano e non solo.

Tutto quello che c’è da sapere su The Great Pizza Caserta

L’evento di Caserta si inserisce in un percorso più ampio che attraversa diverse regioni italiane con l’obiettivo di abbattere le barriere tra addetti ai lavori e semplici appassionati: come infatti è già avvenuto nelle precedenti tappe di Firenze, Puglia e Salerno, la serata è concepita come una vera e propria serata di gala dedicata all’eccellenza, dove il networking e il confronto professionale diventano strumenti fondamentali per far crescere l’intero settore. Durante la serata, i partecipanti avranno la possibilità di assistere alle performance dei migliori pizzaioli del territorio, che non si limiteranno a preparare le loro specialità ma racconteranno la propria filosofia produttiva e la propria visione del prodotto in un dialogo diretto con il pubblico.

Un elemento centrale della manifestazione sarà la presentazione dei nuovi progetti editoriali firmati The Great Pizza, tra cui spicca la The Great Pizza Guide 2026 e l’innovativo The Great Pizza Advisor. Quest’ultima è una piattaforma digitale che raccoglie oltre cinquecento pizzerie testate e consigliate su tutto il territorio nazionale, offrendo agli utenti uno strumento prezioso per orientarsi nel panorama gastronomico italiano attraverso guide online geolocalizzate. La selezione delle pizzerie coinvolte segue criteri rigorosi basati sulla prova sul campo, sulla meritocrazia e sull’autenticità, valori che il tour intende promuovere tappa dopo tappa prima della grande premiazione finale prevista a Napoli alla fine dell’anno.

Nel corso dell’evento verranno inoltre premiate le eccellenze locali che meglio hanno saputo interpretare la qualità e l’innovazione nel mondo della pizza casertana, e riceveranno un riconoscimento ufficiale che certifica il loro impegno nella ricerca e nella valorizzazione degli ingredienti, offrendo ai presenti l’occasione di approfondire la conoscenza della scena locale nel modo più diretto possibile: con l’assaggio delle loro creazioni.

L’iniziativa è resa possibile grazie alla collaborazione di partner strategici come Molino Magri e Latticini Orchidea, con il supporto tecnico di We Are Factory. La partecipazione all’evento è gratuita, ma è obbligatoria la prenotazione tramite la piattaforma Eventbrite fino a esaurimento dei posti disponibili.