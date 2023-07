The Sound of Pizza: la combo perfetta a Milano dal 23 al 24 settembre, by Garage Pizza e Circolo Magnolia

Due giorni per prolungare l'estate, assaggiare la migliore pizza di Milano e un Dj set fenomenale: The Sound of Pizza, l'evento gastronomico musicale che tutti aspettavamo.

di Chiara Cajelli 23 Luglio 2023

Sabato 23 settembre finirà l’estate e inizierà The Sound of Pizza, una due-giorni ricca di musica e sapore tradizionale organizzata da Garage Pizza presso Circolo Magnolia a Milano. Un vero e proprio Festival della pizza “di Milano per Milano“, con DJ Set e le pizze migliori del capoluogo lombardo.

Noi di Dissapore saremo presenti come media partner e già non vediamo l’ora di arrivare al Parco dell’Idroscalo e accompagnarvi all’assaggio di 7 pizze (al trancio oppure al piatto), da 7 pizzerie eccellenti di riferimento. Come accadde per il PizzaCon a Bergamo, anche in questo caso ogni pizzeria proporrà la classica margherita e una pizza speciale dedicata al The Sound of Pizza.

Le pizze

Come si diceva, musica e il sapore che tutto il mondo ama. Antonio Fucino di Garage Pizza e Nicholas Tozzo ovvero il direttore artistico presso Circolo Magnolia hanno organizzato un evento completo cui partecipare 23 e 24 settembre dalle 12 alle 22h*:

7 pizzerie di qualità, che proporranno Margherita e una Pizza Speciale creata per il Festival

Area lievitamente dedicata alla pizza fatta in casa, ai workshop, masterclass e abbinamenti della pizza

Dj Set e palco con tanta buona musica

Vino e Birra in degustazione da Cantina Urbana, prima cantina di produzione di vini in città a Milano

Pasticceria in degustazione: cornetti, graffe fritte e sfogliatelle di Aroma Napoletano Milano e Premiata Cremeria

A fare da colonna sonora poi ci sarà la musica dal vivo del Circolo Magnolia

Protagonista la pizza, in 14 versioni (7 margherita diverse interpretate da ciascuna pizzeria partecipante e altre 7 ispirate al festival). Per ora possiamo svelare solo alcuni dei locali presenti: Biga, Giolina, La Pizza Popolare, fino alla guest star Pizzerie Errico Porzio da Napoli… stay tuned!

Ingresso e workshop

Il costo del biglietto è di 5 euro + i diritti di prevendita, comprensivi di un trancio di pizza e acqua in quantità, ed è gratuito per bambini al di sotto dei 6 anni (trovate i dettagli a questo indirizzo). *Per evitare attese all’ingresso, l’accesso al Festival è stato organizzato secondo fasce orarie: ognuno potrà acquistare il biglietto per una specifica fascia oraria al temine della quale non sarà obbligato a uscire; l’acquisto del biglietto online pertanto garantirà l’accesso esclusivamente alla fascia oraria selezionata durante l’acquisto. Le fasce orarie: dalle 12:00 alle 15:00, dalle 15:00 alle 18:00, dalle 18:00 alle 22:00.

Gli appassionati di pizza fatta in casa potranno partecipare a workshop e masterclass nell’area gestita da Lievitamente: mettereste le mani in pasta e approfondirete l’argomento grazie agli interventi di Ooni ed Errico Pozio.