Torino: Poormanger apre un terzo punto vendita in città

di Manuela Chimera 21 Marzo 2023

Rimaniamo sempre a Torino: qui Poormanger, brand famoso per le patate ripiene, ha deciso di espandersi aprendo il suo terzo locale nel capoluogo piemontese. Il nuovo ristorante di Poormanger lo troverete in pizza Paleocapa 2, vicino alla stazione Porta Nuova.

Poormanger a Torino triplica: ecco cosa si sa del nuovo locale

Il format Poormanger nasce nel 2011 dall’intuizione di tre amici: portare anche in Italia le patate ripiene, ma trasformandole in un piatto della cucina popolare tramite ricette che usano prodotti del territorio.

Nonostante la pandemia, i lockdown e le restrizioni, ecco che Poormanger ha continuato a convincere i torinesi tanto da arrivare adesso ad aprire il terzo punto vendita a Torino che andrà ad aggiungersi a quelli già attivi di via Maria Vittoria 36/B e di via Palazzo di Città 26/B. Abbiamo specificato “a Torino” perché in realtà Poormanger è presente anche a Milano: nel 2021, infatti, aveva aperto in zona Navigli in via Vigevano 10, mentre nel 2022 aveva aperto a Chinatown in via Paolo Sarpi 60.

Ma torniamo a Torino. L’inaugurazione del nuovo locale torinese si terrà giovedì 30 marzo a partire dalle ore 19 in piazza Paleocapa. Qui sono previsti musica dal vivo, birra Baladin, Molecola a iosa e, ovviamente, le patate ripiene di Poormanger. Per l’occasione, però, sarà possibile assaggiare alcune varianti speciali, le “patate ripiene d’autore”, create grazie alla collaborazione di alcuni celebri nomi della ristorazione torinese.

Daniele Regoli, fondatore di Poormanger, ha spiegato che hanno pensato di coinvolgere in questa giornata di festa anche alcuni nomi che hanno contribuito a fare la storia della ristorazione torinese. Leopoldo Resta, amministratore delegato di Cirfood Retail, che nel 2021 ha acquisito il marchio per ampliarne il mercato, ha a sua volta sottolineato che sono felici di continuare a lavorare per far crescere Poormanger.

Ma lo sappiamo che volete sapere quali sono queste “patate ripiene d’autore” e soprattutto chi le ha ideate. Eccole: