Tue Nguyen, chef diventata virale su TikTok, apre il suo primo ristorante a Los Angeles

di Manuela Chimera 11 Giugno 2023

Avete presente Tue Nguyen? È la chef vietnamita diventata virale su TikTok con il nome di @TwayDaBae durante la pandemia grazie ai suoi video di ricette. Ebbene: pare che sia in procinto di aprire il suo primo ristorante a Los Angeles.

Cosa si sa del primo ristorante di LA di Tue Nguyen?

Su TikTok trovate Tue Nguyen con il nome di @TwayDaBae. Le sue ricette vietnamite sono decollate sul social media durante la pandemia. In realtà Nguyen non è una chef “improvvisata”: già prima del marzo 2020 studiava e lavorava come cuoca, creando video e recensioni di ristoranti pubblicandole online durante il suo tempo libero.

Solo che poi è arrivata la pandemia e come molti cuochi, anche il suo lavoro in presenza si è fermato. Così, dopo qualche titubanza iniziale, decise di provare a pubblicizzare la sua cucina su TikTok. Nguyen cominciò così a filmare se stessa mentre cucinava piatti tipici della cucina vietnamita. Il suo primo video è stato quello di una ricetta facile facile per realizzare il video fritto. Da allora il video ha ottenuto più di 1,3 milioni di Like.

Questo perché il suo canale, nato come tanti altri durante la pandemia, ha diventato rapidamente virale, tanto che ora la chef vanta più di 1 milione di follower su TikTok e Instagram. Inoltre sta per uscire un suo libro di cucina realizzato insieme a Simon & Schuster.

Dalla pandemia la sua vita è cambiata molto velocemente. Nguyen ha ammesso che all’inizio era molto insicura: non era certa che mettersi a cucinare sui social media potesse aver successo. Ma poi ha deciso comunque di farlo ed ecco arrivato prima il successo sui social e ora la notizia dell’apertura di un ristorante a Los Angeles.

Nguyen ha spiegato che il cibo è sempre stato qualcosa attraverso il quale poteva esprimersi, qualcosa con cui connettere le persone. Ovviamente adesso la sfida sale di livello: un conto è mettersi a cucinare in casa pubblicando video su TikTok, un conto aprire un ristorante di alto profilo a Los Angeles.

In realtà qualche prova Nguyen l’ha già fatta: nel luglio del 2021 aveva organizzato un pop-up di due notti presso il ristorante Petite Taqueria a La Cienega Boulevard. All’epoca John Terzian, co-fondatore dell’H. Wood Group (Delilah, Harriets’ e Bootsy Bellows) aveva dichiarato di essere rimasto “sbalordito dal pop-up”. Successivamente Petite Taqueria nel 2022 è stato chiuso ufficialmente (non è mai stato riaperto davvero dopo la pandemia) e così Terzian ha deciso che era giunta l’ora di provare a collaborare con Nguyen per crere un nuovo concept.

Per Nguyen l’apertura del ristorante a Los Angeles rappresenta il culmine di tutte le sue esperienze. Nel suo menu figurerà di sicuro uno dei suoi cavalli di battaglia. Stiamo parlando dei gamberi glassati al miele. Si tratta di una ricetta che Nguyen aveva inventato per esame all’Art Institutes Culinary Arts School dove si è diplomata nel 2020.

Quella era la prima volta che creava qualcosa da mangiare per le persone. Successivamente Nguyen ha riproposto la ricetta anche su TikTok e, visto l’apprezzamento, la inserirà anche nel menu (un pasto qui costerà circa 75 dollari).

Quindi da TikTok ogni tanto qualcosa di buono salta fuori: fra tendenze insane e poco salutari (ricordiamo la moda della bevanda alcolica borg o quella delle caramelle virali all’azoto liquido con annessa intossicazioni), ogni tanto qualche novità interessante e potenzialmente durevole c’è.