Ucraina, il Regno Unito decide di indagare sul presunto furto di grano da parte della Russia

di Luca Venturino 8 Giugno 2022

È da qualche tempo che l’intelligence di Kiev accusa la Russia di stare rubando il grano prodotto in Ucraina per poi rivenderlo ad altri Paesi – tra cui la stessa Turchia, che ha peraltro giocato un ruolo chiave nell’istituzione di un corridoio sicuro per le navi cargo cariche di cereali: in questo contesto, il ministro dell’agricoltura del Regno Unito, Victoria Prentis, ha chiesto un’indagine immediata su quanto sostenuto dall’Ucraina dopo aver ascoltato in prima persona il resoconto di quanto sta accadendo nella regione di Kherson.

La Russia, dal canto sua, ha già ampiamente negato le accuse; e in più di un occasione, quando si è trattato di individuare il responsabile della crisi alimentare globale in atto, ha puntato il dito contro le sanzioni imposte dalle potenze occidentali. Insomma, l’Ucraina e l’Occidente accusano Mosca di stare usando la fame e le scorte di cibo come se fossero armi, e il Cremlino dice che la colpa è tutta delle sanzioni e delle mine ucraine installate nelle acque del mar Nero.

Il vice ministro dell’Economia ucraino, Taras Kachka, ha dichiarato alla conferenza che la reputazione delle aziende russe sarebbe stata danneggiata per anni da quelli che, secondo lui, sarebbero stati i loro tentativi di commerciare grano rubato: oltre alla sopracitata Turchia, nel mirino dell’intelligence ucraina c’è anche la Siria.