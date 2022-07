Ucraina, la prima nave con il grano è pronta: “Aspettiamo il segnale dei nostri partner”

di Luca Venturino 29 Luglio 2022

L’accordo di recente raggiunto da Russia e Ucraina circa l’istituzione di corridoi sicuri per il grano lungo le acque del Mar Nero, affinché le navi cargo li possano attraversare facendo riprendere il flusso di esportazioni, pare portare i primi frutti. Vero, appena una manciata di giorni fa vi raccontammo di non farvi prendere troppo dall’entusiasmo: per quanto innegabilmente positivo, l’accordo in questione non è certo una bacchetta magica e di fatto poggia su di una base eccezionalmente fragile – basti pensare alle ultime dichiarazioni della stessa Russia, pronta a far saltare l’intesa qualora gli ostacoli alle esportazioni agricole russe non dovessero essere rimossi nei prossimi giorni. Eppure, nonostante questo equilibrio decisamente precario, l’ottimismo è tornato a farsi (timidamente, beninteso) sentire: la prima nave cargo è infatti pronta a salpare.

L’annuncio è arrivato direttamente dallo stesso presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, che ha visitato uno dei porti affacciati sulle acque del Mar Nero per presenziare in prima persona alle operazioni di carico della prima nave che, di fatto, sancirà la prima timida ripresa dei flussi alimentari dal cosiddetto Granaio d’Europa. “Siamo pronti ad esportare grano ucraino” ha scritto lo stesso Zelensky sul suo profilo Facebook. “Stiamo aspettando segnali dai nostri partner per iniziare i trasporti”.