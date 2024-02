Una cantina italiana è stata premiata per la prima volta come “Innovator of the year” agli “Oscar del Vino”

Anche l’Italia brilla sul tappeto rosso degli Annual Wine Star Awards, evento organizzato dall’autorevole rivista a stelle e strisce Wine Enthusiast e più volgarmente (ma in senso buono, beninteso) conosciuto come gli Oscar del Vino. Non che sia la prima volta che il nostro Stivale riesca a conquistare gli applausi dei colleghi d’Oltreoceano, chiaro: i nostri lettori più appassionati al mondo enologico ricorderanno che appena un paio di anni fa Villa Sparina, incastonata nelle colline del Gavi, venne incoronata a cantina Europea dell’anno; e nello stesso periodo il Verdicchio dei Castelli di Jesi Classico Superiore 2019 di Bucci fu riconosciuto come il migliore bianco del globo terracqueo. Mica male.

Anche per un Paese come il nostro, forte – e a volte forse in maniera un po’ arrogante – di una profonda tradizione vitivinicola, anche e soprattutto in termini qualitativi, ci può essere però una nuova “prima volta”. Basti chiedere a Pasqua Vini, realtà che affonda le proprie radici nel cuore della Valpolicella, che è di fatto diventata la prima azienda vinicola italiana a essere premiata come Innovator of the Year.

Cantina Pasqua e il premio come “Innovatore dell’anno”

Una piacevole sorpresa, se vogliamo – e badate bene, con queste parole non vogliamo certo sottovalutare o (peggio ancora) insinuare colpi di fortuna. Per onestà intellettuale ci pare tuttavia giusto riconoscere che il tessuto enologico nostro caro e vecchio Stivale è tendenzialmente tradizionale e tradizionalista, nutrito da una spiccata diffidenza verso ciò che si presenta come nuovo o che, più banalmente, pare voglia discostarsi dalla regola della consuetudine. Un esempio piuttosto recente, con le dovute proporzioni, lo stiamo ad esempio osservando nelle colline della Langa, dove si sta discutendo di eventuali modifiche al disciplinare di Barolo e Barbaresco.

Se non altro, però, questa impronta non fa che rendere l’incoronazione di Cantina Pasqua a “Innovatore dell’anno” ancora più prestigiosa. D’altro canto, l’azienda veneta ha da tempo fatto dell’investimento in sviluppo e innovazione uno dei suoi cavalli di battaglia, tanto da essersi profilata con sempre più nitidezza come vero e proprio laboratorio di ricerca per l’evoluzione dell’industria del vino italiano.

“Essere la prima azienda vinicola italiana a ricevere questo prestigioso riconoscimento” ha commentato Riccardo Pasqua, amministratore delegato di Pasqua Vini, in riferimento al trionfo ai cosiddetti Oscar del Vino ” è motivo di immenso orgoglio e testimonia la passione e l’innovazione che da generazioni contraddistinguono la nostra famiglia”.

Per Alessandro Pasqua, Presidente di Pasqua USA “questo premio testimonia l’impegno della nostra famiglia nello spingere oltre i confini della vinificazione per creare vini eccezionali”.