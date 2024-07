Una dieta vegana può farti ringiovanire: lo dice la scienza

No, niente filtri magici e specchi incantati per essere i più belli del reame: più banalmente, seguire una dieta vegana può aiutare a ridurre la vostra età biologica. Che significa? Ve la facciamo semplice: un gruppo di studiosi ha rilevato, al termine di un periodo di otto settimane, una diminuzione dell’età del cuore, del fegato e di altri sistemi metabolici tra chi seguiva la dieta in questione e chi, invece, mangiava carne e latticini.

Le differenze non si fermano qui, badate bene. In media coloro che si sono attenuti a un regime a base vegetale hanno perso due chilogrammi rispetto a chi, invece, ha compreso carne, uova o latticini nella propria dieta. Antipatici come non mai, questi vegani: diciamo bene?

Le scoperte dello studio (e i suoi limiti)

L’idea condivisa dagli esperti è che la perdita di peso descritta nelle ultime righe potrebbe avere contribuito alle differenze di età biologica tra i due gruppi. Il che, va detto, sarebbe coerente con altri studi e ricerche già apparse su di queste pagine: appena una manciata di mesi fa, per fare un esempio, vi raccontammo di come i bambini affetti da obesità fossero di fatto “più vecchi” dei loro coetanei, e di come rimediare.

Vale poi la pena sottolineare che i risultati dello studio, per quanto insindacabili, si basano di fatto su di un campione di appena 21 coppie di gemelli identici tra loro. Al termine del periodo di osservazione, come già accennato, il gruppo di studio chiamato a seguire una dieta vegana ha dimostrato una riduzione del naturale declino del funzionamento dei tessuti e delle cellule del corpo (l’età biologica, per l’appunto).

I nostri lettori più attenti avranno notato gli evidenti(ssimi) punti di contatto con “Sei ciò che mangi – gemelli a confronto“, miniserie uscita su Netflix qualche mese fa che, per l’appunto, raccontava di un esperimento simile. I risultati furono gli stessi: per quanto possa essere pruriginosi accettarlo, l’alimentazione vegana si era dimostrata più efficace nel migliorare la salute generale.

Alcuni scienziati rimangono però scettici, e sostengono che il legame tra la dieta, il peso e l’invecchiamento necessiti di ulteriori ricerche. Tra questi c’è Tom Sanders, professore emerito di nutrizione e dietetica al King’s College di Londra (KCL), intervistato da The Independent UK: la sua lettura è che la ricerca in questione, pur rilevando interessanti differenze di età biologica tra i vegani e gli onnivori, non tiene in considerazione il fatto che, a lungo termine, un’alimentazione a base vegetale possa creare carenze nutrizionali e non essere adatta a tutte le età.