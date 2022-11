Uova Azienda Avicola Ovotri: richiamo per rischio microbiologico

di Manuela Chimera 17 Novembre 2022

È stato pubblicato un altro richiamo sul sito Salute.gov dopo quello relativo alla Preparazione a base di merluzzo nordico di Sodergarden e quello della Cannella in Polvere Bio di Bongiovanni: sono stati ritirati dal commercio alcuni lotti delle Uova Azienda Avicola Ovotri a causa di un rischio microbiologico. Sul sito la data di pubblicazione dell’allerta è quella del 16 novembre 2022, mentre sull’avviso di richiamo vero e proprio la data effettiva dei controlli è quella dell’11 novembre 2022.

Uova Azienda Agricola Ovotri: richiamo causa Salmonella

La denominazione di vendita esatta del prodotto interessato dal richiamo, il marchio del prodotto, il marchio di identificazione dello stabilimento o del produttore e il nome del produttore è sempre Az. Avicola Ovotri Srl, quella con sede dello stabilimento in via San Pietro 3 a Caldarola, provincia di Macerata. Invece, il nome o ragione sociale dell’OSA a nome del quale il prodotto è commercializzato è più semplicemente Ovotri srl, sempre con la medesima sede dello stabilimento.

I numeri dei lotti di produzione coinvolti nel richiamo sono:

141122A: quello con data di scadenza o termine minimo di conservazione del 14 novembre 2022

181122A: quello con data di scadenza o termine minimo di conservazione del 18 novembre 2022

251122A: quello con data di scadenza o termine minimo di conservazione del 25 novembre 2022

L’unità di vendita è rappresentata dalla confezione da sei uova di grandezza media.

Il motivo del richiamo è un rischio microbiologico, più precisamente un riscontro positivo per la presenza di Salmonella enteritidis trovata in campionamenti ufficiali di feci di galline ovaiole eseguiti dall’Asur Area Vasta 2 in data 27 ottobre 2022 (codice allevamento 036AN089, rapporto di prova n. 85652 del 5 novembre 2022).

Nelle avvertenze i clienti sono pregati di non consumare i numeri di lotto sopra indicati del prodotto in questione e di riportarli presso il punto vendita di acquisto.

La Salmonella enteritidis è un batterio Gram-negativo facente parte del gruppo delle salmonelle non tifoidee. 12-72 ore dopo l’ingestione di alimenti contaminati possono comparire sintomi come:

nausea, vomito, dolori addominali, diarrea, febbre e mal di testa (spesso autolimitanti nel giro di 3-5 giorni e simili a quelli di molte altre gastroenteriti)

febbre, setticemia e abbattimento

artrite

Solitamente le forme sistemiche più gravi tendono a colpire soggetti maggiormente a rischio come neonati, bambini, anziani, soggetti immunodepressi e persone con altre gravi patologie.

Negli ultimi giorni sono stati segnalati altri richiami di uova, sempre per lo stesso motivo (una contaminazione da Salmonella enteritidis), fra cui le Uova Fresche Categoria A di Pazzaglia e le Uova Copav di Aurora.