Uova Copav di Aurora: richiamo per rischio microbiologico

di Manuela Chimera 11 Novembre 2022

È stato pubblicato un nuovo richiamo sul sito Salute.gov dopo quello relativo al Gianduiotto e Cremino Pernigotti e alla Mortadella supergigante a tranci di Veroni: sono stati ritirati dal commercio diversi lotti delle Uova Copav di Aurora a causa di un rischio microbiologico. Sul sito la data di pubblicazione dell’allerta è quella del 10 novembre 2022, mentre sull’avviso di richiamo vero e proprio la data effettiva dei controlli è quella del 9 novembre 2022.

Uova richiamate a causa della Salmonella enteritidis

La denominazione di vendita esatta del prodotto interessato dal richiamo è Copav, mentre il marchio del prodotto è Aurora S.R.L. Anche il nome o ragione sociale dell’OSA a nome del quale il prodotto è commercializzato è Aurora S.R.L., con sede dello stabilimento in Via Nazionale a Falconara Marittima (AN). Invece, sia il marchio di identificazione dello stabilimento o del produttore che il nome del produttore è Avimarche, con sede dello stabilimento in via Barocco 14 a Ostra Vetere (AN).

I numeri dei lotti di produzione coinvolti nel richiamo sono:

22420650AVI: quello con data di scadenza o termine minimo di conservazione del 14 novembre 2022

22420655AVI: quello con data di scadenza o termine minimo di conservazione del 16 novembre 2022

22430669AVI: quello con data di scadenza o termine minimo di conservazione del 17 novembre 2022

22440674AVI: quello con data di scadenza o termine minimo di conservazione del 23 novembre 2022

22420634AVI: quello con data di scadenza o termine minimo di conservazione del 27 novembre 2022

L’unità di vendita è rappresentata dalla confezione da 90 o 180 uova.

Il motivo del richiamo è un rischio microbiologico. È stata riscontrata una positività per Salmonella enteritidis a seguito di un campionamento ufficiale delle feci di galline ovaiole eseguito dall’Asur Area Vasta 2 in data 27 ottobre 2022 (codice allevamento 036AN089, rapporto di prova n. 85652 del 5 novembre 2022).

Nelle avvertenze i clienti che avessero già acquistato i numeri di lotto sopra indicati del prodotto in questione sono pregati di non consumare il prodotto e di riportare le confezioni presso il punto vendita di acquisto.

Ricordiamo che la Salmonella enteritidis è un batterio Gram-negativo. Fa parte delle cosiddette “Salmonelle non tifoidee”. Come sintomi può provocare:

gastroenterite con nausea, dolori addominali, diarrea acquosa (raramente con muco e sangue), vomito e febbre. I sintomi iniziano di solito 12-48 ore dopo l’ingestione degli alimenti contaminati

febbre enterica con forte abbattimento e setticemia

artrite

Sempre a proposito di contaminazioni da Salmonella, ricordiamo che, qualche tempo fa, Kinder aveva dovuto ritirare dal commercio alcuni prodotti proprio a causa di questo batterio. Tuttavia a giugno, dopo le necessarie bonifiche e verifiche, era stato riaperto lo stabilimento belga di Arlon, quello che aveva scatenato il focolaio.